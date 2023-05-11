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Karadeniz Teknik Üniversitesi 492 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 492 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 mayıs 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 11 Mayıs 2023 00:21, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 00:27
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Karadeniz Teknik Üniversitesi 492 sözleşmeli personel alacak

Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15A5A sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda (Eczacı* hariç) yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Ortaöğretim" 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. Başvuru Tarihleri: 11.05.2023-25.05.2023

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