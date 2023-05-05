İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yayım Tarihi : 05.05.2023

Son Başvuru Tarihi : 22.05.2023

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak teslim eder.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi, başvuru formu, bilgi formu, nüfus cüzdan fotokopisi, akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylı nüshaları (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen başvuru yapacak olup, Son başvuru tarihinden sonra yapılan, internet ve posta ile yapılan başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 05.05.2023

Son Başvuru Tarihi : 22.05.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 23.05.2023

Sınav Giriş Tarihi : 26.05.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.05.2023

NOT: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.