Kocaeli Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dahil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Psikolog, Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist) ve Spor Uzmanı unvanlı pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak olup spor uzmanı pozisyonu için ayrıca sözlü sınav yapılacaktır.

*Spor Uzmanı pozisyonuna başvuran adaylarda KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3- Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5- 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D-2022 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G-Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; ilanın yayınlandığı tarih itibariyle istenilen sertifikalar ve kurs bitirme belgelerine sahip olmak gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan ve e-Devlete yüklenen sertifikalar ile kurs bitirme belgeleri başvuruda kabul edilmeyecektir.

Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

1- 1 adet fotoğraf

2- Başvuru formu

3- 2022 KPSS sonuç belgesi (Kpss Puanı virgülden sonrası da dahil tam olarak yazılmalıdır. Örn:70,98765)

4- Nüfus cüzdan fotokopisi, kimlik kartı veya e-Devletten alınan barkodlu nüfus kayıt örneği.

5- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya e-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi.

6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(e-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir)

7- Adli sicil kaydı örneği (e-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün "RESMİ" belgenin neden verileceği "DEVLET MEMURİYETİ" seçilerek alınması gerekmektedir.)

8- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi.

9- Mesleki Çalışma Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler [(Çalışma Belgesi) (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işi detaylı anlatıldığı imzalı kaşeli onaylı belge)]

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş günü saat 17:00'ye kadar müracaat kabul edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde [email protected] adresine mail gönderilebilir.

Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının durumunu takip edebilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Spor Uzmanı için KPSS puan sırası esas alınarak en yüksek olan adaydan başlamak kaydıyla boş pozisyon sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, DEĞERLENDİRME, BAŞARI SIRALAMASI VE SINAV SONUÇLARI

1- Spor Uzmanı pozisyonları için sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, spor bilimine giriş, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, spor fizyolojisi, Türk spor tarihi, spor hukuku, sporda yönetim ve organizasyon, ilk yardım uygulamaları vb.),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

2- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3- Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.

4- Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

5- Sözlü sınav Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nde yapılacaktır. (Kabaoğlu Mahallesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi Rektörlük Kurullar Salonu 41380 İzmit/KOCAELİ)

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