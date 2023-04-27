Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 işçi alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 3000 işçi alımı yapılacaktır.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİNE



SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 3000 İŞÇİ ALINACAKTIR.



Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.



İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.



İşe alınacak işçilerde aranılan diğer şartlar ve İşçi alımı yapılacak iller



https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinde ilan edilecektir.