Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2023.
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 3000 işçi alımı yapılacaktır.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİNE
SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM
3000 İŞÇİ ALINACAKTIR.
Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında
02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.
İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün
içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden
TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet
noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat
tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine
kadar uzatılır.
İşe alınacak işçilerde aranılan diğer şartlar ve İşçi alımı yapılacak iller
https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinde ilan edilecektir.