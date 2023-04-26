İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 76 sözleşmeli personel alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüzün aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

- Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından edinilebilinir. Eksiksiz doldurulmalıdır.)

- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi

- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- İkametgah, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi, (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

- Spor Uzmanı pozisyonu için en az İkinci Kademe Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenörlüğü Belgesi,

- Spor Uzmanı (Cankurtaran) pozisyonu için en az Bronz Cankurtaranlık Belgesi,

- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için sürücü belgesi,

- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için SRC-2 Belgesi,

- Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için Psikoteknik Belgesi,

- Destek Personeli (Kaloriferci) pozisyonu için Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Sertifikası.

- Başvuruya eklenmesi halinde ibraz edilecek sertifikaların/belgelerin aslı veya onaylı sureti, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla adayın beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınacak belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

- Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Düzenlenmesi) pozisyonu için MEB onaylı Bahçe Bakımı/Bahçıvanlık/Peyzaj Bahçıvanı/Süs Bitkileri Yetiştirme ve Bakımı/Park Bahçe ve Koruların Bakımı/Park ve Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği Sertifikaları (Aranılan nitelik kısmındaki şarta binaen gerekli olması durumunda ibraz edilecektir. Sadece bir sertifikanın ibraz edilmesi yeterlidir )

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER AÇIKLAMALAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

- Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

- İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir.

- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

- KPSS'de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu yüksek olana, bunlarında eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

- Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Enstitümüzün İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir ile naklen tayini mümkün değildir.

- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

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