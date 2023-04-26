Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 sözleşmeli personel alacak

T.C.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 2'nci maddesine göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

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I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

B) Özel Şartlar:

1) Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

2) Sosyal Çalışmacı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

3) Psikolog (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

4) Fizyoterapist (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

5) Çocuk Gelişimcisi (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

6) Diyetisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak

7) Öğretmen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Öğretmenlik, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2021 ve 2022 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

8) Avukat (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,

c) Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek,

9) Diğer Sağlık Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

10) Hemşire (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,

11) Büro Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Adalet, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İşletme Yönetimi, İşletme-Muhasebe, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

12) Tekniker (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknikerliğ, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat, Metal İşleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

13) Teknisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından, İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından, Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından, Metal Teknolojisi Alanı ve Dalları alanlarından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

14) Koruma ve Güvenlik Görevlisi(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ç) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

d) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

15) Yurt Yönetim Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

16) Destek Personeli(Engelli Bakıcısı)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından, Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik Dalı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Ebe Yardımcılığı Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Hemşire Yardımcılığı Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalından mezun olmak

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

17) Destek Personeli(Yaşlı Bakıcısı)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Dallarından, Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik Dalı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Ebe Yardımcılığı Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Hemşire Yardımcılığı Dalından, Sağlık Hizmetleri Alanı - Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalından mezun olmak

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

18) Destek Personeli(Çocuk Bakıcısı)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

19) Destek Personeli(Bakım Personeli)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

20)Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir öğrenim dalından mezun olmak

b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik uyarınca 01/01/2016 tarihi öncesi itibarıyla en az B sınıfı, 01/01/2016 tarihi sonrası itibarıyla ise D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

c) Başvuru son günü itibarıyla 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.

ç) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

21) Destek Personeli(Temizlik)(4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 28/04/2023-08/05/2023 tarihleri arasında son gün saat 23:59 'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini" yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecek olup, adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını ayrıca beyan etmeleri gerekmektedir.

d) Adayların, başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve "Aday Başvuru Bilgileri" formunu yazdırmaları gerekmektedir.

e) 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında çalışan/çalışmış adaylar için E-devletten alınacak SGK hizmet dökümü kariyer kapısına yüklenecektir.

f) Şoför unvanına başvuracak adayların sürücü belgesini önlü ve arkalı taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü ve arkalı taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

C- Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adaylar, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecek olup, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil ve 3 katı aday yedek olarak belirlenecektir.

b) KPSS sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır

c) Alıma ilişkin bilgiler Bakanlığın resmi internet sayfası (www.aile.gov.trhttps://aile.gov.tr/pgm) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

III- YERLEŞTİRME VE ATAMA:

A-Yerleştirme:

a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir.

B-Atama

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.

c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

IV- DİĞER HUSUSLAR:

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm web adresleri ile kariyer kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b) Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri önem arz etmektedir.

İlan olunur.

BİLGİ İÇİN:

www.aile.gov.tr, https://aile.gov.tr/pgm

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA Tel : (312) 705 52 12, (312) 705 52 15, (312) 705 53 78, (312) 705 52 39, (312) 705 52 69