Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere "Programcı" unvanlı pozisyon için 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puanı sırasına (KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.) konulmak kaydıyla yapılacak yazılı sınav sonucunda, diğer pozisyonlar için ise mezkur maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması (lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 45 (kırk beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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1.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

- Adayların başvuru formu ve ilandaki pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurularda başvuru için istenilen belgeler Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı yazı işlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekalet ile başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecek olup, vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek zorunludur.)

- Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZİNCAN" adresine evrakını gönderecektir.

- Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak [email protected] yardım alabilecektir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

2.1. Genel ve Özel Şartlar

Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e) Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

f) 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

g) Erkek adaylar için; askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (İlan başvuru tarihi itibariyle askerliğini yapıyor olanlar başvuru yapamazlar.)

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş "Başvuru Formu", (Başvuru formu ile kılavuzhttps://ebyu.edu.tr/adresinde yayımlanacaktır.)

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

- 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

- e-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi,

- e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi,

- e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.)

- e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Belgesi,

- Sertifika/belge istenilen pozisyon için ilgili belgenin onaylı sureti. (onaysız olarak gönderilen belgelerde başvuru geçersiz sayılacaktır.)

- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (SGK Hizmet dökümünde sadece e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

- Tekniker pozisyonu için; başvuruda bulunacak kişi herhangi bir kamu kurumunda çalışıyor ise onaylı hizmet belgesi ile ilgili pozisyonun "Aranılan Şartlar ve Görev Tanımı" kısmında belirtilen ilgili alan/alanlarda istenilen süre kadar çalıştığını gösterir ilgili makam yazısı.

- Programcı unvanlı pozisyon için; YDS veya dengi yabancı dil belgesi. (En az "D" düzeyinde)

- Mühendis ve Tekniker pozisyonları için; Görevini devamlı yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık, seyahat, arazide çalışma vb. engelleri bulunmadığına dair beyan. (Beyan formunahttps://ebyu.edu.tr/adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden bu hususun bulunduğuna dair sağlık raporu istenecektir.)

- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için; Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formunahttps://ebyu.edu.tr/adresinden ulaşılabilir. Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden "Temizlik Personeli Olabilir." ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.)

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

a) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

b) "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

c) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

ç) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

d) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.

e) Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

f) Pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

g) Mezun olduğunuz program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

ğ) Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

h) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ı) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurarak Üniversitemize göndermesi gerekmektedir.

i) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

j) Atanmaya hak kazanan adaylardan; başvurusunu tamamladıktan sonra ortaya çıkan doğum, askerlik vb. mazeretleri sebebiyle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla göreve başlamalarına engel durumun sona ermesine müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

5. BÜRO PERSONELİ, MÜHENDİS, TEKNİKER VE DESTEK PERSONELİ UNVANLI POZİSYONLAR İÇİN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, büro personeli, mühendis, tekniker ve destek personeli unvanlı pozisyonlar için yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.

b) Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olanlar, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) öncelikle yerleştirilecektir.

c) İlan edilen personel sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

ç) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleşmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

d) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

e) Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

f) Üniversitemiz ihtiyaca bağlı olarak eğitim-öğretimin verildiği il merkezi veya ilçelerdeki birimler arasında kurum içi görevlendirme hakkına sahiptir.

g) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

6. PROGRAMCI UNVANLI POZİSYON İÇİN AÇIKLAMALAR

a. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2022 KPSS (P3) puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına çağırılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://ebyu.edu.tr/tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b. SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav yazılı olarak yapılacaktır. Sınav mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır. Yazılı sınav, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır.

c. ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

- Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

- Yazılı sınav başarı sırasına göre 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alan ilk aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

ç. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Büro Personeli, Mühendis, Tekniker ile Destek Personeli unvanlı pozisyonlar için yerleştirme işlemleri başlıklı 5. kısmın (ç), (d), (e), (f) ve (g) maddelerine ek olarak;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 inci maddesinin (c) bendi uyarınca yapılacak yazılı sınav sonucunda yapılacak puan sıralamasına göre (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.

- Puan eşitliği halinde sırasıyla İngilizce dil puanı yüksek olanlar veya lisans mezuniyet tarihi önce olanlar bunların da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) öncelikle yerleştirilecektir.

- İlan edilen personel sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

- Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) puan altında olan adaylar boş pozisyon bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

7. İTİRAZLAR

- Sonuçların Üniversitemiz web sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecektir. İtirazlar dilekçe ile [email protected] yapılacak olup, telefonla yapılan itirazlar ile üç günlük süre sonunda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- Yapılan itirazlar "Başvuru Değerlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu" tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde incelenip, itiraza ilişkin sonuç itiraz edene mail yoluyla iletilecektir. İlgili kişi/kişilere başka bir tebligat yapılmayacaktır.