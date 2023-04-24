Karadeniz Teknik Üniversitesi 14 Eski Hükümlü İşçisi Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1- 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür kanuna dayanılarak çıkarılan kamu kurum ve kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 Eski Hükümlü / TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2- Adaylar ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr ve www.ktu.edu.tr adresinden ulaşabilecektir,

3- Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

4- Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

5- Sürekli İşçi kadrolarının kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

6- Müracaatlar 24.04.2023-28.04.2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

7- Noter Huzurunda kura çekilişi 09.05.2023 tarihinde saat 10:00'da canlı yayın olarak gerçekleştirilecektir. Kura tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde www.ktu.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacak olup bu ilan tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler ve konuya ilişkin tüm duyurular https://www.ktu.edu.tr/ ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin işe başlama işlemi geçersiz sayılacaktır.

10- İlanda belirtilen öğrenim durumu en az İlköğretim olup atanmaya hak kazananların göreve başlayışları yapılmış olsa dahi başvurunun son günü dahil alt öğrenim bitirdiği tespit edilenlerin ilişikleri kesilecektir.

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I. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

2. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

3. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (fiziksel ve ruhsal) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alınmasında Uygulana Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12.maddesinin 3.bendine göre işe başlatılacak işçiler sadece noter kurasıyla belirlenecektir. Bu durumda önceliklilerde dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek sıralı olarak doğrudan kurayla belirlenecektir.

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