Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 3 mayıs 2023
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.
Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik
belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan Başlama Tarihi : 19.04.2023
İlan Bitiş Tarihi : 03.05.2023
* Başvuru Dilekçesi ve Formu
* YÖK Formatında Özgeçmiş
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* 2 adet Fotoğraf
* ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı
* Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)
* Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı
* Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)
* Akademik Personel Aydınlatma Metni
* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4198/2/1-1