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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Elemanı Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 mayıs 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 19 Nisan 2023 02:47, Son Güncelleme : 19 Nisan 2023 02:50
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Elemanı Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Yabancı Diller Bölümüne Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Polis Akademisi Başkanlığı web sayfasında yayımlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Doktor Öğretim Üyesi unvanında (1), Öğretim Görevlisi unvanında (1) ve Araştırma Görevlisi unvanında (3) Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları Ve Başvuracakları Bilim

Dalları İle İlgili Olarak Adaylarda Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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