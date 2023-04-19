Batman Üniversitesi 54 sözleşmeli personel alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2023-1)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirlenen;

1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 53 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

2. Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/c kapsamında yapılacak yazılı sınav başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

2. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 3 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

4. Erkek Adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

6. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8. Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

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BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1. Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

2. Başvuru yapacak adaylar Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKALET ile başvuru belgelerini getirecektir. ŞAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKALET ile başvurusunu yapmayan adayların başvuruları KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://batman.edu.tr/Birimler/personel sayfasından temin edilecektir.)

2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

3. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

4. *Adli Sicil Belgesi,

5. *SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi,

6. *Yabancı Dil Belgesi (Yabancı dil puanı istenen pozisyonlara başvuran adaylar getirecek),

7. *Askerlik Durum Belgesi,

8. *T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9. *Diploma veya Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.)

10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda belirtilen belgeler.

11. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

12. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olmalı, SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

13. *Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Sağlık Kurulu Raporu vd.)

14. Tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin resmi veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

* (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek Madde 2/c uyarınca Ek:2 tabloda yer alan pozisyon için KPSS 2022 sınavı KPSS (P3) puan türü dikkate alınarak başvuru şartlarını sağlayan en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucu adaylardan ilk 10 kişi; PROGRAMCI pozisyonu için yazılı sınava tabi tutulacaktır.

2. Programcı pozisyonu için sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav konuları ve tarihine ilişkin hususlar Ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihte (https://batman.edu.tr/Birimler/personel) sayfasında yayımlanacaktır

3. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

4. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

5. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

6. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

7. Sözleşme yapmaya hak kazananlar Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde (ilçeler dahil) çalıştırılacaklardır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Ek-1 tabloda belirtilen pozisyonlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Programcı Unvanı Hariç) adayların isim listesi https://batman.edu.tr/Birimler/personel adresinden ilan edilecektir.

3. Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

4. İlan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Ek-2 tabloda belirtilen pozisyon için genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yazılı sınav yapılmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

7. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

9. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

10. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11. Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

13. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

DESTEK PERSONELİ GÖREV TANIMI

Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde (ilçeler dahil),

1. Kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek,

2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,

3. Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,

4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak,

5. Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,

6. Yemek servisi öncesi masaları servise hazırlamak, Yiyecek-içecek servisi yapmak, Masa, sandalye, servis takımlarını hazırlamak vb. servis öncesi hazırlıklarını yapmak, Yemekhanede kullanılan tabak, bardak, tencere vb. malzemelerden atıkları temizlemek. Tabak, bardak, çatal, kaşık vb. malzemeleri elde veya bulaşık makinesinde yıkamak.

7. Tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, Açık ve kapalı alanlardaki her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım, taşıma ve diğer işleri yürütmek,

8. İlanın "Aranılan Şartlar" kısmında talep edilen niteliklere uygun işleri yürütmek,

9. Görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,

10. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

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