Gebze Teknik Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (e) fıkrası uyarınca Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

l.GENEL ŞARTLAR

1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşıyor olmak.

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştınnası Kanunu uyarınca yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3.2022-KPSS lisans mezunlan için KPSS P3, ön lisans mezunlan için KPSS P93, ortaöğretim mezunlan için ise KPSS P94 puanına sahip olmak. 1.4. "Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına ilişkin Esaslann" Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan "(...) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi csaslanna aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kunıluşlannın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykın durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamalan yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı Rektörlüğümüzce adaylardan talep edilecektir.)

4.BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen Belgeler;

- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilecektir.).

- Özgeçmiş.

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

- I (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

- Adli Sicil Belgesi, (c-Dcvlcttcn alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Askerlik Durum Belgesi. (c-Dcvlcttcn alman kare kodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Sertifika/Katılım Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Yabancı Dil Belgesi, (c-Dcvlcttcn alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Tecrübe Belgesi,

- NVİ Adres Kaydı, (e-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.)

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Usul ve Esasların "(Ek fıkra:RG-7/7/2022-31R89-CK-2022/310/l md.) Yükseköğretim Kurulunca .Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlannın (...) sözleşmeli personel atımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının e bendi uygulanabilir." hükmü uyarınca yukarıda belirtilen unvanlar için sözlü sınav yapılacaktır.

[Sınav şartı ( .. .) c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799)1...) sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katma kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.]

Adaylar başvuru sonuçlarım üniversitemiz (www.gtu.edu.tr) internet adresinden öğrenebilecek olup sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere adayların kimlik kartı veya sürücü belgesi veya pasaport belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

S.LSınav Konuları ve Puanlan/Sözlü Sınava İlişkin Açıklama

1) Sözlü sınava girmeyi hak kazanan adaylara, söz konusu sınavda başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan sorulan ileadaylann kendini ifade etme, mesleki liyakat, temsil, tulum ve davramşlannın göreve uygunluğu vb. ölçütlerinin değerlcndirilebilmesine yönelik sorular sonılacaktır.

2) Söz konusu sorul an n puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

3) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmcsi için altmış (60) ve üzerinde puan alması gerekmektedir.

5.2.Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Başarı Puanının Hesaplanması

Başarı puanı sözlü sınav esas alınmak suretiyle tespit edilir ve üniversitemiz internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlannın eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara öncelik verilir.

6.DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

6.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

6.2. Adaylann herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

6.3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

6.4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığım gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

6.5. Sertifika veya katılım belgesi istenen pozisyonlar için ilgili sertifika veya katılım belgesine ilanın Resmi Gazctc'de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir Bu nedenle üzerinde tanh bilgisi yer almayan/veriliş tanhi kanıtlanamayan sertifika veya kanlım belgeleri kabul edilmeyecektir.

6.6. Tecrübe istenen pozisyonlar için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/işyeri Unvan l istesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK'dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları KURUMFİRMA'İŞ YERİNDEN istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)

7.YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

7.1. 657 sayılı Devlet Memurları Karıunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan .'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca KPSS(B) grubu puan sırasına konulmak kaydtyia alını yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Rrklörlüğünıü/ce yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

7.2. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

7.3. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan veya göreve başlamayanların yerine. TÜM YEDEK ADAYLARDAN ATAMA TALEP DİLEKÇESİ alınacak olup boşta kalan kadrolar için duyuruda belirtilecek olan tarihler arasında atama talebinde bulunmaları, ayrıca arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla aday sıralamasına göre yedek adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

7.4. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmay an adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya y alan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan aday lar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7.6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7.7. İlanda bulunmavan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

7.8. ÜNİVERSİTEMİZ WEB SAYFASINDAN YAPILAN TÜM DUYURULAR TEBLİGAT MAHİYETİNDE OLUP KİŞİLERE AYRICA YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

4166/1-1