Hizmet İhracatçıları Birliği ihracat uzmanı alacak.

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği

İhracat Uzmanı

İş Tanımı

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak gelişme potansiyeli olan bilişim firmalarımızın, ARGE ve yazılım geliştirmeden, pazarlamalarına, satışlarından inonvasyona kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri için yürütülen yeni destek programıdır.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak bilişim firmalarına özel olarak tasarlanması ve strateji odaklı büyüme hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.

. E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının etkin yürütülmesi, kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile şirketlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyet düzenlenmesi,

. Firmaların E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programına başvuru aşamasından sonuçlanma aşamasına kadar olan tüm iş süreçlerinin takip edilmesi,

. E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programına başvuru öncesi ve başvuru esnasında firmaların izlemesi gereken aşamaları gösteren başvuru kılavuzları, infografik, soru-cevap broşürleri hazırlanması,

. Destek başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması,

. Bilişim sektörü ihracatı ve destekler ile ilgili soruların cevaplanması, ilgili birimlere yönlendirilmesi,

. Resmi iş ve işlemlerin takip edilmesine yönelik olarak takım arkadaşları aranmaktadır.

Şehir

İstanbul

Aranan Nitelikler

. Üniversitelerin 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslararası İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Mühendislik Fakülteleri/Bölümlerinden mezun,

. Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri, KOSGEB Destekleri, Yatırım-Teşvik Sistemi gibi konularda bilgi sahibi,

. İlgili kurumlarla (Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Küçük ve Ortak Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Kalkınma Ajansları) çalışma ve teşvik başvurularını hazırlama ve sonuçlandırma konusunda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip,

. Yabancı Dil Sınavından (YDS) son 5 yıl içinde alınmış en az 60 puan sahibi

. İletişim yönü kuvvetli, takipçi ve sonuç odaklı,

. İş takibi ve sorumluluk bilinci gelişmiş,

. Web teknolojileri (HTML, CSS, JavaScript, SQL) konularında bilgi sahibi (tercihen)

. KEP, Elektronik imza, Microsoft Office bileşenleri kullanımı konusunda yetkin (tercihen sertifika sahibi)

. Lisans eğitiminde İngilizce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş/muaf olmuş (tercihen)

v Başvurular [email protected] adresine e-posta ile yapılacaktır.