İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

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Duyuru Başlama Tarihi : 10.04.2023

Son Başvuru Tarihi : 24.04.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 26.04.2023

Sınav Giriş Tarihi : 28.04.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.05.2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi Sitesi 55.

Sok. No:2 Maslak / İSTANBUL

İSTENİLEN BELGELER:

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği

6. ALES Sonuç Belgesi

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9. 2 Adet Fotoğraf

10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge

11. Adli Sicil Kaydı

12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programı için gerekli)

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde (www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT-2:Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması yeterlidir.

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