TÜİK, 11 sözleşmeli personel alacak

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Başkanlığımız Yazılım Daire Başkanlığı ve Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 11 (on bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ YAZILIM MİMARI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar - 2 Kişi)

1. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ,) veya J2EE mimarisinde en az 7 (yedi) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Veritabanı sistemleri konularında en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak,

6. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim, JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak, tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,

8. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak, Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

9. 1000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında

çalışmış olmak,

10. Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Kubernetes, Docker teknolojileri/araçları konusunda ileri seviye tecrübeye sahip olmak,

12. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini ileri düzeyde kullanmış olmak,

Tercihen;

a. Project Management Professional (PMP) eğitimi almış olmak,

b. CMMI süreçleri konusunda en az 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak,

c. DevOps araçları ve süreçlerinde deneyimli (Rancher, Prometheus, Grafana vb.),

d. Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek:

- Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),

- Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),

- Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

- Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Desenleri (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim, JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak, tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. CSS Grid, BEM, Responsive web design, semantic HTML, internationalization, localization gibi methodlar ve Document Object Model, Cross-Browser / Cross- Platform Development, Chrome Dev Tools gibi debug/test araçları ve SEO gibi konularda bilgi sahibi olmak,

6. XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. İyi derecede SQL bilmek ve ilişkisel veritabanlarında (Oracle, Postgres vb.) tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip olmak,

8. Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. 1000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında

çalışmış olmak,

10. Güvenli Yazılım Geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak (jwt, oauth, saml, vb),

11. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış olmak,

12. Jira, Redmine gibi proje yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Unit test ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,

15. Kubernetes, Docker teknolojilerini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak,

16. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,

b. Test yönelimli programlama araçları ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon,sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,

d. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework (Xamarin,Ionic,Cordova,QT,React Native,Flutter,vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş olmak,

e. Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek:

- Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),

- Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),

- Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

- Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

YAZILIM PROJE YÖNETİCİSİ

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Bilişim projeleri için sözleşme ve teknik şartname hazırlama ve bu süreçleri yönetme tecrübesine veya bilgisine temel düzeyde sahip olmak,

2. Proje yönetim araçlarından(Redmine, MS Project, Jira vb.) en az birinde temel düzeyde tecrübe sahibi olmak,

3. Yazılım geliştirme süreçleri, Agile metodolojisi ve Scrum yöntemleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

4. Yazılım projelerinde en çok kullanılan güncel teknolojiler ve mimariler konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

5. Analitik düşünen, planlama becerisi gelişmiş, araştırma ve raporlama becerilerine sahip olmak,

6. Mevcut bilişim teknolojilerine takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri iyi, sözlü ve yazılı iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip olmak,

7. Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü (SDLC) süreçlerinde temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

8. PMP uyumlu proje Yönetim eğitimi almış olduğunu belgelemek,

9. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

10. Ekip çalışmasına yatkın ve sonuç odaklı çalışmak.

Tercihen;

a. PMI veya IIBA uyumlu İş Analizi Metodolojisi Eğitimi almış olmak ve belgelemek,

b. Professional Scrum Master (PSM I) sertifikasına sahip olmak,

c. Professional Scrum Product Owner (PSPO I) sertifikasına sahip olmak.

POSTGRESQL VERİ TABANI YÖNETİCİSİ

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar -1 Kişi)

1. PostgreSQL veri tabanı sistemlerinin yönetimi (kullanıcı yönetimi ve veritabanı güvenliği), bakımlarının yapılması, performanslarının izlenmesi, gerekli iyileştirmelerin planlanması ve uygulanması, güncellemelerin gerçekleştirilmesi işlemlerinde yetkinliğe sahip olmak,

2. İlişkisel veri tabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Unix, Linux işletim sistemlerinde ve BASH scripting konusunda tecrübe sahibi olmak,

4. SQL, PL/pgSQL konularında tecrübe sahibi olmak,

5. Veri tabanı cluster mimarisine sahip sistemlerde tecrübeli olmak,

6. Connection pooling konusunda tecrübeli olmak,

7. Active Directory ve LDAP entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

8. Veri mimarisi tasarımı (pgBouncer, pgBackrest, master, slave), veri modelleme, veritabanı migrasyonu, replikasyon, yedekleme ve yedekten geri dönme (restore) konularında deneyimli olmak,

9. Yüksek Erişilebilirlik (High Availability) ve Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında uzman olmak,

10. İleri seviyede performans izleme (pg_stat_statements vb.), auditing (pgAudit), performans iyileştirme (tuning) ve SQL iyileştirme bilgilerine sahip olmak,

11. PostGIS, Foreign Data Wrapper, pg_cron eklentileri üzerine tecrübe sahibi olmak,

12. Patroni ve etcd bileşenlerinde yetkin olmak,

13. Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde PostgreSQL veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki) yıl çalıştığını belgelemek,

14. Erken uyarı mekanizmaları kurarak sistem sağlığını izlemek ve sistemlerin sürekli erişilebilir olmasını sağlamak,

15. Sistemlerdeki beklenmedik sorunlara hızlı çözüm getirebilmek,

16. Dokümantasyonun önemini bilmek ve işlemleri düzenli olarak dokümante etmek,

17. Proaktif bir bakış açısına sahip olmak ve ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Tercihen;

a. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

b. Oracle'dan PostgreSQL'e migrasyon konusunda deneyimli olmak,

c. PL/SQL konusunda bilgi sahibi olmak,

d. Büyük Veri ve NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak.

VERİTABANI YÖNETİCİSİ

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar-1 Kişi)

1. PostgreSQL veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 1 (bir) yıl çalıştığını belgelemek,

2. PostgreSQL veri tabanı sistemlerinin kurulumu, yönetimi, bakımı, iyileştirilmesi, güvenliğinin arttırılması ve güncellenmesi işlemlerinde yetkinliğe sahip olmak,

3. Unix, Linux işletim sistemlerinde ve BASH scripting konusunda tecrübe sahibi olmak,

4. İlişkisel veri tabanı tasarımı, SQL dillerinde tecrübe sahibi olmak,

5. Veri mimarisi tasarımı, connection pooling (pgBouncer), veri modelleme, veritabanı migrasyonu konularında deneyimli olmak,

6. Yedekleme (pgBackrest, pg_dump) ve yedekten geri dönme (restore) konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

7. Performans izleme (pg_stat_statements vb.), auditing (pgAudit), performans iyileştirme (tuning) ve SQL iyileştirme konularında yetkinliğe sahip olmak,

8. Veritabanlarının Active Directory ve LDAP entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

9. Dokümantasyonun önemini bilmek ve işlemleri düzenli olarak dokümante etmek,

10. Proaktif bir bakış açısına sahip olmak ve ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

SİSTEM UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle Linux ve Fedora açık kaynak işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi, kurulumu, yapılandırması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. BASH scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. İlişkisel veri tabanı kullanıcı mekanizmaları ve SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Cluster yönetiminde bilgi sahibi olmak,

6. Active Directory ve LDAP entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

7. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak,

8. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, kaynak izleme, log inceleme konularında tecrübe sahip olmak,

9. Dokümantasyonun önemini bilmek ve işlemleri düzenli olarak dokümante etmek,

10. Proaktif bir bakış açısına sahip olmak ve ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Tercihen;

a. SAS Analitik platform yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

b. Oracle, PostgreSQL veri tabanı sistemleri ve PL/SQL hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Python, Java, C# vb. modern programlama dillerinden en az biriyle web uygulaması geliştirmiş olmak,

d. Konteyner teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. DevOps konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 2 Kişi).

1. NET Core MVC, Net Core Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Desenleri (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim, JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak, tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. CSS Grid, BEM, Responsive web design, semantic HTML, internationalization, localization gibi methodlar ve Document Object Model, Cross-Browser / Cross- Platform Development, Chrome Dev Tools gibi debug/test araçları ve SEO gibi konularda bilgi sahibi olmak,

6. XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. İyi derecede SQL bilmek ve ilişkisel veritabanlarında (Oracle, Postgres vb.) tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip olmak,

8. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış olmak,

9. Jira, Redmine gibi proje yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Unit test ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,

12. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,

b. React Native ve /veya Flutter kullanarak mobil uygulama geliştirmiş olmak,

c. MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) sertifikasına sahip olmak.

İŞ ANALİSTİ

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Proje Yönetimi araçları (MS Project vb.) hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. Uygulama desteği, sistem ve yazılım ekipleri arasında koordinasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Teknik ve İdari şartname hazırlama ve ihale sürecinin takibi konusunda bilgi sahibi olmak,

5. UML, Yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi sahibi olmak,

6. Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Her aşamada dokümantasyona inanmak ve dokümantasyon alışkanlığı olmak,

8. Analitik düşünce yapısına sahip olmak,

9. Takım çalışmasına yatkın olmak,

Tercihen;

a. Yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b. ERP(Kurumsal Kaynak Planlama), YBS(Yönetim Bilgi Sistemi) projelerinde görev almış olmak,

c. Veri entegrasyonu projelerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev yapmış olmak,

e. Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

f. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak, g. Certified Business Analysis Professional (CBAP) sertifikasına sahip olmak,

h. Certification of Capability in Business Analysis (CCBA) sertifikasına sahip olmak,

i. Managing Projects with Microsoft Project 2013 (MCP) sertifikasına sahip olmak, j. Project Management Associate Certificate (PMA) sertifikasına sahip olmak.

SÜREÇ UZMANI

(Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar - 1 Kişi)

1. Süreç Tasarımı, Süreçlerin Yeniden Mühendisliği ve/veya Süreç Yönetimi alanlarında deneyim sahibi,

2. Süreç iyileştirme ve geliştirme projelerinde çalışmış,

3. ERP veya benzer Kurumsal Kaynak Planlama programlarında tecrübe sahibi,

4. Proje Yönetimi konusunda tecrübe sahibi,

5. Proje Yönetimi metodolojisine hakim,

6. Proje Yönetimi araçlarından herhangi birinde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi,

7. İstatistiki ürün yönetimi sürecini tüm aşamalarda takip edebilecek; iletişim, takip, bilgilendirme, raporlama ve koordinasyon görevlerini yerine getirebilecek,

8. Uluslararası literatürü tarayacak ve sentez edecek İngilizce dil yetkinliğine sahip,

9. Mevcut, yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin bilgisini yeni iş tasarımlarına ve iş modellerine pratik olarak uygulayabilme becerisine sahip,

10. MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,

11. Raporlama ve planlama becerisi yüksek, dokümantasyon yetkinlikleri kuvvetli,

12. Dinamik, Sonuç odaklı ve takipçi,

13. Yazılı ve sözlü iletişimi becerisi yüksek, sunum becerileri güçlü,

14. Ekip çalışmasına yatkın ve görev takip disiplinine sahip olmak.

Tercihen;

a. Yazılım geliştirmede bilgi ve tecrübe sahibi,

b. Üretim faaliyeti bulunan firmalarda ürün ve proje yönetimi konusunda deneyimi olmak,

c. Yazılım projelerinde Sistem Analisti veya İş Analisti olarak tecrübe sahibi olmak,

d. İlişkisel veritabanı (Oracle ve PostgreSQL) tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Orta - İleri seviye SQL bilgisine sahip olmak.

2. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

Başvurular, 10.04.2023 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 19.04.2023 tarihinde saat 18:00'da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak "Sözleşmeli Bilişim Personeli" tablosunda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği, mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, pozisyon ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden, Kıdemli Yazılım Mimarı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Proje Yöneticisi, PostgreSQL Veri Tabanı Yöneticisi, Veri Tabanı Yöneticisi, Sistem Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, İş Analisti, Süreç Uzmanı için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]

Uygulamalı ve sözlü sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir.

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tradresinde 02.05.2023 tarihinde ilan edilecek olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ, KONUSU, YERİ VE TARİHİ

5.1. Sınavın Şekli ve Başarı

a. Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

b. Sınav başarı puanlaması uygulamalı sınav %50, sözlü sınav %50 olacak şekilde değerlendirilecektir.

c. Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.

d. Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir.

e. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

f. Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.

5.2. Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. Sınav Yeri ve Tarihi

Uygulamalı ve sözlü sınav 11.05.2023-12.05.2023 tarihleri arasında saat 09:30'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420

Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacaktır.

6. ÜCRET

Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki, üç ve dört katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.