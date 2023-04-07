Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 4 (dört) adet Profesör, 2 (iki) adet Doçent ve 5 (beş) adet Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 11 (on bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

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Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe)

(https://personel.gidatarim.edu.tr/form)

2- Özgeçmişi (YÖK formatında)

3- İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin (Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti. (asılları elden ibra edilmesi halinde aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir)

4- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi

5- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

6- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

7- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

8- İngilizce eğitim verilen bölümlere başvuru yapacak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" 8'inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu (YDS-YÖKDİL en az 85 puan veya eş değeri) ile daha önce İngilizce ders verdiklerine dair belge

9- İş tecrübesi istenen adayların bu alanlardaki çalışmalarını gösteren belge

10- 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali

11- Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim: E-Posta: [email protected]

Telefon: (0332) 223 5423

Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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