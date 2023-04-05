Göç İdaresi Başkanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

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B- ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 3000 kullanıcılı bir sistemin veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Oracle Exadata yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux tabanlı işletim sistemlerinde çalışan Oracle RAC, GRID ve ASM mimarisine sahip Oracle veri tabanı kurulumu ve konfigürasyonu yapabilmek,

ç) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, Rman felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

e) Linux düzeyinde bash/shell script ile Oracle Import ve Export ve Rman gibi yedekleme scriptleri yazmak ve Linux Crontab ile görev oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) PL-SQL ve Stored Procedure geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabanı kümeleri (Clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Oracle veri tabanı yazılımı sürüm yükseltme yamalama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

ı) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine hakim olmak, tercihen açık kaynaklı ürünlerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Oracle ZFS Storage yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Linux işletim sistemi kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Sunucu kurulumu (raid yapılandırma, disk yapılandırma, network konfigurasyonu vs.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Coğrafi Bilgi sistemi veri tabanı kurulumu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Coğrafi veri tipleri ile coğrafi verinin taşınması ve saklanması için tanımlanan veri formatları hakkında bilgi sahibi olmak,

ö) Açık kaynaklı ilişkisel/nosql veri tabanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, tercihen postgresql, mongodb ve mysql veri tabanları konusunda kurulum, yönetim, yedekleme konularında hakim olmak,

p) Oracle Cloud Control, Oracle Audit Vault ürünlerinin kurulumu, yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Linux işletim sistemi için betik dili (bash,csh, vb) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve Linux işletim sistemini ve yönetim araçlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

TERCİHEN;

a) Hadoop ve büyük veri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Weblogic Sunucularının kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

2. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) En az 5000 (beş bin) iç veya 10000 (on bin) dış aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Microsoft System Center, Microsoft Exchange ürünlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunduğu bir sistem merkezinde, en az 10 (on) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

b) Microsoft altyapı ürünleri ile ilgili ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi, (Windows Server, Cluster, Active Directory, Exchange Server, Lync, SCCM, SCOM vb.) MCSE, MCSA ve MCITP sertifikalarından en az birine sahip,

c) Masaüstü sanallaştırma ve uygulama sanallaştırma çözümlerinde proje ve/veya yönetim bilgisine ve tecrübesine sahip, (Citrix VD)

d) Active Directory konusunda ileri seviyede bilgi sahibi Domain yapısı kurulum, konfigurasyon ve operasyonel yönetiminin yapılması, Group Policy kullanımı ile istemci ve sunucu sistemlerde standardizasyon ve güvenlik sıkılaştırılmasının sağlanması,

e) Düzenli olarak monitoring, healthcheck yapılarak systemin sağlıklı çalışmasının sağlanması, problemlerin çözülmesi,

f) İleri derece Exchange Server bilgisine sahip, clustering mimarilerde kurulum konfigurasyon ve Operasyonel Yönetimin yapılması , Co-existing / Forest-Cross gibi Migration operasyonlarında bulunmuş, problemlerin çözümünü yapabilen,

g) Powershell, VMI Query Language, VBScript vb. Ile otomasyon çözümlerinin geliştirilmesi ve raporların hazırlanması,

h) Hyper-V, VMware Sanallaştırma konularında tecrübeli, açık kaynak sanallaştırma bilgisi tercih sebebi olacaktır.

i) Uygulama/Masaüstü Sanallaştırma çözümlerinde kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak (Citrix XenApp/XenDesktop),

j) Felaket kurtarma çözümlerinde tecrübe sahibi olmak,

k) Storage ve SAN Switch sistemlerinin yönetimi konusunda tecrübeli, (NetApp, IBM, HPE),

l) Yedekleme yazılımlarının yönetimi konusunda tecrübeli, (Veeam).

m)Olağanüstü durum kurtarma ve depolama kopyalama (Replication) konularına hakim,

n) Tabi olunan regülasyonlara uygun olarak operasyonu gerçekleştirebilecek, sorumluluğundaki sistemler için ilgili dokümantasyonu takip edebilecek,

o) Sistemlerin donanım ve lisans kaynaklarının yaşam döngüsünü takip etmek, kapasitesini yönetmek, gelecekteki ihtiyaçları belirlemek ve devreye alma süreçlerinde aktif rol alabilecek,

p) Lokal veri merkezlerinde mimari olarak fiziksel sistemlerin eklenmesi/çıkarılması, hizmet verebilecek seviyede fiziksel gereksinimlerin sağlanması, veri merkezi taşınması, felaket kurtarma merkezi mimarisini ve süreçlerini planlayabilecek,

TERCİHEN;

-ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak.

3. KIDEMLİ. NET UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

d) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) .NET Core ile uygulama geliştirmiş olmak,

f) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

g) JQuery, Bootstrap, AJAX, CSS, XML, Javascript, HTML, HTML5, vb. web teknolojilere hakim ve tecrübe sahibi olmak,

h) Web servisleri, SOAP, RESTful, WCF, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) ORM (Entity Framework, vs.) ve ADO.NET konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birisi ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

k) Veri tabanlarında Stored Procedure, Function, Trigger yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Team Foundation Server (TFS) , Azure DevOps, Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerini kullanmış ve en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

m)Design Pattern, Clean Code, SOLID gibi yazılım paradigmalarına hakim olmak,

n) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

o) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,

TERCİHEN;

i. Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

ii. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

iii.Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED, vb) kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

iv. ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

v. Mikroservisler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

vi. OCR, görüntü işleme kütüphaneleri ve bunların entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

vii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışmış olmak.

4. KIDEMLİ JAVA UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Spring Cloud, Spring Boot, Spring Core, Spring Data, Spring Security, ORM, JPA (Hibernate), Maven konularında bilgi sahibi olmak,

f) Web servisler; JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgili olup SOAP ve REST servisler hakkında tecrübeye sahip olmak,

g) Vuejs veya muadili olan javascript frameworklerinden en az birini bilmek,

h) Design Pattern, Clean Code, SOLID gibi yazılım paradigmalarına hakim olmak,

i) CDI konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Git, Git-Flow konularında bilgiye sahip olmak,

k) Application Container (Docker, Kubernetes, OpenShipt vs) teknolojileri konusunda bilgiye sahip olmak,

l) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birisi ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

m)NoSQL veritabanları (Mongo, Cassandra vs) konusunda tecrübeye sahip olmak,

n) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,

TERCİHEN;

i. JAVA SE sertifikası sahibi olmak.

ii. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

iii.Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışmış olmak.

5. SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Debian ve Ubuntu, açık kaynak işletim sistemlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı olan birimde çalışmış olmak ve en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmak ve bunu belgelemek,

b) Linux Professional Institute (LPIC-3) veya Red Hat Certified Engineer (RHCE) en az birine sahip olmak,

c) GNU/Linux işletim sistemi mimarisine aşina, RHEL ve dağıtımlarını iyi derecede bilen,

d) GNU araçları ve yaygın kullanılan uygulama servislerinin yapılandırması konusunda tecrübeli,

e) Linux/Unix sistemleri kurulumu yapma, yapılandırma, yönetimi ve bakımını yapabilen,

f) Kabuk seviyesinde betik (shell scripting) yazabilen,

g) GNU build araçları (autotools, automake, autoconf, libtool, pkg-config, gettext vb.) kullanabilen,

h) Versiyon kontrol araçları (Git, Mercury vb.) kullanabilen,

i) Konteynar orkestrasyonu konularına hakim, tercihen Kubernates, Rancher, Kubesphere, Docker, Docker Swarm ve LXC'e kullanabilen,

j) High-Availability (Cluster), konularından sistem mimarisi tasarlayıp, çözümler üretebilen,

k) Proxmox VE, OpenStack vb.. açık kaynak sanallaştırma uygulamalarına hakim,

l) Ansible vb.. otomasyon uygulamlarına hakim,

m)Elastic uygulamaları konusunda tecrübe sahibi ve projeler geliştirebilen,

n) Zabbix ve Grafana ürünleri konusunda tecrübe sahibi ve bu ürün ile projeler geliştirebilen,

o) Açık kaynaklı projeleri denemek ve kullanmak konusunda motivasyon sahibi,

p) Pratik çözüm geliştirebilme yeteneğine sahip,

q) Yeni bir ürün üretme fikrinden heyecan duyan, araştırmacı, kendini geliştirmeyi seven, takım çalışmasına yatkın ve başarıyla motive olan,

r) Projenin gerektirdiği yeni teknolojilere hızlı bir şekilde adapte olabilen,

s) İyi seviyede İngilizce dil bilgisine sahip,

t) Proje yönetimi konusunda yetkin ve daha önce bilgi teknolojileri projelerinde yer almış,

u) Analitik bakış açısı, planlama ve takip yönü kuvvetli.

v) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir)uygulamada aktif rol almış olmak.

6. .NET UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Yazılım uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

c) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C#, .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak.

e) JQuery, Bootstrap, AJAX, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. web teknolojilere hakim ve tecrübe sahibi olmak.

f) Web servisleri, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

g) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az birisi ile entegre uygulama geliştirmiş olmak.

h) Team Foundation Server (TFS), Azure DevOps, Git, Subversion (SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az birini kullanmış olmak.

i) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek.

TERCİHEN;

i. Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

ii. Single Page Application konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

7. AĞ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1000 istemcili bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ yöneticiliği yapmış olmak ve en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) IPS, WAF, Dos, Ddos IDS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) SIEM, Proxy cihazları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

j) CCNA ve CCNP sertifikasına sahip olmak veya yetkili eğitim merkezlerinden eğitimini almış olmak (online eğitim kabul edilmeyecektir),

k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;

- CEH sertifikasına sahip olmak veya yetkili eğitim kurumlarından eğitim almış olmak.

8. ANALİZ ve TEST UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Süreç yönetimi, analizi, modelleme, iyileştirme ve test konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Devops, Jira benzeri iş takip araçlarından en az birinin süreçlerine hakim olmak,

c) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçlerine hakim olmak,

d) MS Office, Visio, MS Project araçlarını kullanabilmek,

e) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) İş süreçleri modelleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (UML ve BPMN vb.),

g) Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,

h) Arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

j) Web servis ve entegrasyonlar konularında deneyimli olmak,

k) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Kalite Yönetimi iş süreç bilgi ve tecrübesi olmak,

m)Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,

n) Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak,

o) Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak,

TERCİHEN;

i. Görüntü işleme alanlarında tecrübe sahibi olmak

ii. Mobil uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak

9. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Veri ambarı ve iş zekası konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) SQL, PL/SQL, Oracle veri tabanı uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Oracle BI Administration Tool hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Oracle BI Analytics üzerinde rapor geliştirmiş, rapor ve dashboard konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) ETL veya ELT yöntemleri, araçları ve veri entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Veri Kalitesi, Veri Temizliği ve Veri Doğrulama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

h) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

TERCİHEN;

i. Bir kurumda en az bir veri ambarı tasarlamış ve iş zekası araçlarıyla rapor sunmuş olmak.

ii. Oracle Weblogic Server üzerinden sunucu yönetimi, kullanıcı yönetimi ve yetki kontrolleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

iii.Pentaho Community Edition veya ODI (Oracle Data Integrator) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

iv. Microsoft Power BI üzerinde rapor geliştirmiş, rapor ve dashboard konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını Başkanlığımızın www.goc.gov.tr internet sitesinde yer alan, ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla 10 Nisan 2023 - 23 Nisan 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından, posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimliği ibraz ederek temin edebilirler.

Adaylar ilan edilen kadro pozisyonlarından yalnızca birine başvurabilirler.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

a) Güncel programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesinin bilindiğine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir)

b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

c) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

e) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar veya eksikliklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Başvuru aşamasında ve sonrasında, sisteme yükledikleri belgelerde gerçeğe aykırılık veya yükledikleri belgelerde herhangi bir tahrifat yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 8 Mayıs 2023 Pazartesi Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte www.goc.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 15-16 Mayıs 2023 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte www.goc.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.goc.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na girmiş olmaları zorunlu değildir (KPSS puanı olmayan adayların KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır).

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM:

Göç İdaresi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tel: 0 (312) 422 08 17 - 18 - 19 - 20 -21

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