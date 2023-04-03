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TÜBİTAK, 195 personel alacak

TÜBİTAK, 195 personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Nisan 2023 02:43, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 02:54
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TÜBİTAK, 195 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİK ve DESTEK PERSONELİ - AR-GE TEKNİSYENİ - USTA) İSTİHDAM EDİLECEKTİR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.04.2023

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