TÜBİTAK, 195 personel alacak
TÜBİTAK, 195 personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Nisan 2023 02:43, Son Güncelleme : 03 Nisan 2023 02:54
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİK ve DESTEK PERSONELİ - AR-GE TEKNİSYENİ - USTA) İSTİHDAM EDİLECEKTİR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 24.04.2023<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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