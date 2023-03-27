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TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK, 363 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 27 Mart 2023 03:44, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 12:48
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TÜBİTAK, 363 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİK ve DESTEK PERSONELİ - AR-GE TEKNİSYENİ) İSTİHDAM EDİLECEKTİR. SON BAŞVURU TARİHİ: 17.04.2023

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