TÜBİTAK, 363 personel alacak
TÜBİTAK, 363 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 nisan 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 27 Mart 2023 03:44, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 12:48
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİK ve DESTEK PERSONELİ - AR-GE TEKNİSYENİ) İSTİHDAM EDİLECEKTİR. SON BAŞVURU TARİHİ: 17.04.2023<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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