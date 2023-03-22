Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru için;

İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi,

YÖK formatlı özgeçmiş,

Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans,doktora diplomaları

Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir),

Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,

ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir),

YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir),

Kimlik Kartı fotokopisi,

Bir adet vesikalık fotoğraf,

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

SGK Ayrıntılı hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir),

Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

İstenilen belgeler tam ve eksiksiz olarak PDF formatında ilanın başvuru süresi içerisinde;

1. [email protected] e-posta adresine gönderilebilir.

2. Şahsen Başvuru yapabilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü- Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)