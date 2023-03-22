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Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 nisan 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Mart 2023 02:18, Son Güncelleme : 22 Mart 2023 02:34
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Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu için:

. Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

. Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

. Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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