YÖK, 40 sözleşmeli personel alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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Genel Şartlar:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşımak;

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

e. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4- Başkanlığımız her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi... " hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

6- Ön lisans mezunlarının başvurularında 2022-KPSSP93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2022-KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.

7- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

8- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 15/03/2023-29/03/2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapabilecektir. Başvuru tarihleri içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek olup süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN

AÇIKLANMASI

1- KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adaylar resmi internet adresimizde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar resmi internet adresimizde yayımlanacaktır.

3- İlan edilen kadro adedinin 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4- Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak Kurulumuz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir.

5- Asıl adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığının tespit edilmesi durumunda, asıl aday yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

7- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

IV-İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru formu (Kurulumuz internet sayfasında bulunmakta olup formda fotoğrafı olmayan adayın başvurusu geçersiz kabul edilecektir.).

2- Mezun belgesi.

3- 2022 yılı KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi.

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.

6- Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu e-devlet çıktısında meslek kodu ve primli gün sayısı aranacaktır).

7- Şoför adaylar için sürücü belgesi, SRC2 belgesi ve psikoteknik belgesinin fotokopisi.

8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvurular için boy- kilo durumunu gösterir sağlık raporu ile silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

9- Başvuru yapılan pozisyon için istenilen belge veya sertifika.

Bilgi için : Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon : 0312 298 75 69-70-71

İlanen duyurulur