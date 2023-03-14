TÜBİTAK, 6 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BAŞKANLIK (GEBZE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR. SON BAŞVURU TARİHİ: 20/03/2023

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*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir

TÜBİTAK BİLGEM İnsan Kaynakları

E-Posta: [email protected] 0262 675 3523 / 3548 / 3537 / 3820 / 3557 / 3542 / 2647 / 3580 / 3521 / 3572 / 3543

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