TÜBİTAK, 6 personel alacak
TÜBİTAK, 6 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Mart 2023 04:18, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 04:20
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BAŞKANLIK (GEBZE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR. SON BAŞVURU TARİHİ: 20/03/2023<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.
*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir
TÜBİTAK BİLGEM İnsan Kaynakları
E-Posta: [email protected] 0262 675 3523 / 3548 / 3537 / 3820 / 3557 / 3542 / 2647 / 3580 / 3521 / 3572 / 3543
2627/1-1