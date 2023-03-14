İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Mart 2023 04:04, Son Güncelleme : 14 Mart 2023 04:22
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Yayım Tarihi : 14.03.2023
Son Başvuru Tarihi : 28.03.2023
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADAYLARI İÇİN SINAV<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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