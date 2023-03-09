Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 mart 2023
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Birimlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ile "öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yonetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
GENEL ŞARTLAR
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70*, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından en az 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. (Yabancı dil şartı Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.)
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. özgeçmiş
2. Dilekçe
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi
6. Resmi Transkript (Lisans. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi ile ilgili)
7. Yabancı Dil Belgesi
8. ALES Belgesi
9. Doktora Belgesi
10. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
tLK BAŞVURU TARİHİ: 09.03.2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 23.03.2023
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 27.03.2023
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ: 29.03.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 31.03.2023
Not: internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ADRESİ:
Kerem Aydınlar Kampusu
insan ve Toplum Bilimleri Fakültcsı-Meslck Yüksekokulu Müdürlüğü- Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü içerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşchir/tSTANBUL
Tel :(216) 50041 51 - (216) 500 44 89 - (216) 500 42 92
İLGİLİLERE DUYURULUR
'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.11.2018 tarih ve 90031 sayılı yazısına istinaden; uzmanlık alanı Aşçılık olanlarda Merkezi Sınav şartı aranmaz.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız