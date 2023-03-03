Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 17 mart 2023
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.
Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan Başlama Tarihi : 03.03.2023
İlan Bitiş Tarihi : 17.03.2023<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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*Başvuru Dilekçesi ve Formu
*YÖK Formatında Özgeçmiş
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*2 adet Fotoğraf
*ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
*Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı
*Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)
*Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı
*Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)
*Akademik Personel Aydınlatma Metni
*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
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