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Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 17 mart 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 03 Mart 2023 02:48, Son Güncelleme : 03 Mart 2023 02:52
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Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 03.03.2023

İlan Bitiş Tarihi : 17.03.2023

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*Başvuru Dilekçesi ve Formu

*YÖK Formatında Özgeçmiş

*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*2 adet Fotoğraf

*ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı

*Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı

*Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

*Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı

*Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)

*Akademik Personel Aydınlatma Metni

*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

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