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KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 mart 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 27 Şubat 2023 02:59, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 03:24
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KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaatların Başlama Tarihi : 27.02.2023

Son Müracaat Tarihi : 14.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 17.03.2023

Sınav Tarihi : 21.03.2023

Değerlendirme Tarihi : 23.03.2023

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İstenen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)

2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)

3- Özgeçmiş (CV)

4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)

9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.)

11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel Şartlarda "tecrübe şartı" isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)

12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet barkodlu belge kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)

Duyurulur.

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