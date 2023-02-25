Milli Savunma Bakanlığı 40 Askeri Personel Alacak

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2023 YILI DIŞ KAYNAKTAN PİLOT SINIFI MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

Son Başvuru Tarihi :19 Mart 2023 (saat 23.59)

Sınav Yeri : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

(Mamak/Ankara)

Kara Harp Okulu Komutanlığı (Çankaya/Ankara)

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ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.

2. Alım süresince her türlü duyuruhttps://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden yapılacaktır.

3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

4. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Yapılacak seçim aşamalarında başarılı olarak yerleştirme/sınıflandırması yapılan ve askeri eğitimlere tefrik edilen adayların askeri eğitim başlangıç tarihi itibariyle devam etmekte olan doktora, yüksek lisans, kurs, eğitim, sınav vb. faaliyet/işlemleri nedeniyle yapacakları erteleme ve geç katılma taleplerinin eğitimin devamlılığı açısından kabul edilmeme durumuna karşılık, eğitimlere tefrik edilecek adayların söz konusu işlem/faaliyetlerini askeri eğitim öncesinde düzenlemesi faydalı olacaktır.

6. Bu kılavuz, sadece içeriğinde belirtilen statü ve sınıflardaki personel temini faaliyetleri için geçerlidir.

1. MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümünde Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Hava Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

c. Muvazzaf subay aday adaylarından, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edilecek, SUTASAK eğitiminin herhangi bir aşamasında başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir. Müteakip safhada pilot sınıfı muvazzaf subay adayları Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek uçuş eğitimlerine alınacak, bu eğitimlerin herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar hakkında 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun 14/A maddesine göre işlem yapılacaktır. Tüm eğitimleri başarı ile bitirenler Hava Kuvvetleri Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

ç. Özlük ve Mali Haklar

(1) Özlük Hakları:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.

(b) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıta, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(c) Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

(ç) İzin İşlemleri:

(I) Temin edilen muvazzaf subay adayları "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı/Nosyonu Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(II) Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(d) Konuttan Faydalanma:

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSB Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

(2) Mali Hakları:

(a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:

(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile

ilişkilendirilirler ve bu kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan faydalanırlar.

(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

d. Diğer Hususlar:

(1) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK'dan istifa etmiş sayılır.

(2) 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 43'üncü maddesine göre; "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır." Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesine göre; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri kuvvet komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları talep edilecek,

(3) MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; "TSK bünyesindeki personelden (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, devlet memuru ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adli ve idari işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır." düzenlemesi mevcuttur. Subaylığa naspedildiği halde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

2. BAŞVURU

a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Hava Kuvvetleri Komutanlığında pilot sınıfı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1)'de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2023 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, Lisans/Lisansüstü Düzeyinde mezunlar için 28 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)'de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1)'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından "Eğitim Bilgileri" başlığının altında bulunan 'Eğitim Bilgisi Ekle' butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra 'Ekle' düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben "Eğitim Bilgileri" alanında bulunan 'Diploma/Denklik Bel. Yükle' butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Müracaat edecek adaylardan; 2021, 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan İngilizce YDS veya E-YDS sonucunda puanı en az 60 olanlar başvuru yapabilecektir. (her üç yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2020 yılı ve öncesi YDS veya E-YDS puanı kabul edilmeyecektir)

(5) Ticari Pilot Lisansı "CPL" almış olmak, (Adayların "CPL" belgesini "Diğer Bilgi/Belgeler Ekle" alanından "Diğer Bilgi/Belge Ekle" diyerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında "yedek subay olamaz", "yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar),

(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek

Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11'inci maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türk vatandaşı olmak,

(II) Hakkında yedek subay/yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak,

(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı, sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

(VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

(VII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(VIII) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve

benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(IX) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

(X) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

(XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

(XII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(XIII) Bakanlık tarafından sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak, [40 Pilot sınıfı muvazzaf subay adayı alınacak olup MSB.lığınca ihtiyaç duyulması halinde kontenjanlarda değişiklik yapılabilecektir],

(XIV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(XV) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(XVI)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

(XVII)Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

(XVIII) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

(XIX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak,

(XX) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,

(b) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi (bir yıllık deneme süresi içerisinde olmak şartıyla) sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde" belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan, "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur" ve "Kategori-1 Hava Araçlarında Uçuşa Elverişlidir" kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.

(b) Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;

(I) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, haklarında hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun, belirtilen süre içerisinde ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(II) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" geçerli kabul edilmeyecek,

(III) Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde yaşanacak gecikmelerden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

(3) Özel Şartlar:

(a) 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde" gösterilen ve

Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-(2-3)'tedir.)

(b) TABLO-(4-5)'de belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile psikomotor testi ve mülakatta başarılı olmak,

(c) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek subay veya yedek astsubay olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6'de bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

(ç) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-7'de bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

(d) Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç disiplin amirinden TABLO-8'de bulunan "Muvazzaf Subaylığa Layıktır" kararlı nitelik belgesi almak,

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 19 Mart 2023 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden, e-devletşifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adaylarhttps://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Adaylar bilgilerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra bilgi güncellemesi yapılmayacak, müracaat tarihinin sona ermesinden sonra, yalnızca oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.

(4) Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihlerihttps://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(5) Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı sonradan da olsa tespit edilenlerin [başarılı olup kursa katılsa veya naspedilip göreve başlasa dahi (bir yıllık deneme süresi içerisinde olmak şartıyla)] işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

(2) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.

(3) Başvuru Ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.

d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar)

(1) Başvurusu kabul edilen halen silah altındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, er/erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "yedek subay/astsubay olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO-6, TABLO-7 ) ilgili bölümüne yazılacaktır.

(2) TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay/astsubay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 90 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara T.C. kimlik kartları verilecek, adayların T.C. kimlik kartları ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "subay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 90'ının altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Evrak Kontrol (asıl başvuru),

(2) Fiziki Değerlendirme,

(3) Kişilik Değerlendirme Testi,

(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(5) Psikomotor Testi,

(6) Mülakat Sınavı,

(7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

(1) Adayların YDS/E-YDS puanlarına ve bu kılavuzda belirtilen diğer esaslara göre sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır.

(2) Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaklar; YDS/E-YDS puanları, kontenjan ve ihtiyaç duyulan aday sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Kontenjanın en fazla 10 katı aday (şehit ve gazi yakınları, YDS/E-YDS için "60 puan almış olmak" da dahil tüm başvuru şartlarını sağlamaları durumunda YDS/E-YDS puanlarına yüzde 10 ilave edilecek ve oluşan puanlarına göre) sınavlara çağrılacaktır. En düşük puanlı adayın puanı "Baraj Puanı" olacaktır. Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır. Çağrı kontenjanına giremeyen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Başvurusu kabul edilenlere, seçim aşamaları tarihleri

https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinde yayımlanacaktır. Seçim aşamalarında ulaşım ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması sorumluluğu adayların kendilerine aittir.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri Ankara'da icra edilecektir.

ç. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

(1) Adaylar ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunacak, herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayanlara ilave hak tanınmayacaktır.

(2) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması faaliyetleri (Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, FYT, Psikomotor ve Mülakat Sınavı) duyurulacak tarihler arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) ve Kara Harp Okulu Komutanlığında (Bakanlıklar/Ankara) icra edilecektir. MSB tarafından ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde ve yerinde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumundahttps://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden duyurulacaktır.

(3) Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasında başarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir. Sıradaki seçim aşamasında başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaylar bir sonraki seçim aşamasına katılamaz ve adaylığı sonlandırılır. Herhangi bir seçim aşamasının nihai kararı/sonucunda başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaya ilave hak verilmez.

d. Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(1) Evrak Kontrol Faaliyeti (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :

Adayların evrak kontrol aşaması için getirecekleri belgeler, Evrak Kontrol Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrakını aynı gün saat 14.00'a kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecektir.

(2) Fiziki Değerlendirme (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün Fiziki Değerlendirmeye tabi tutulacak, adayların TABLO-(2-3)'de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. TABLO-(2-3)'de yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilmeyen adayın ölçümlerin yapıldığı alandan ayrılmadan ve yapılan ölçümün hemen sonrasında olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

(3) Kişilik Değerlendirme Testi (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi, hiçbir başarı notuna etkide bulunmayacak olup, Mülakat Sınavına kanaat oluşturma maksatlıdır.

(4) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

(a) Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen adaylar mekik, şınav ve koşu (400 m.) branşlarında değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-(4-5)'dedir.

(b) Adaylar her branştan en az 10 (kadın adaylar 400 metre koşu ve şınavdan en az 9) puan almak zorundadır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler taleplerini, başarısız oldukları kendilerine sözlü olarak tebliğ edildiği anda ve seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden, sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

(c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile/kurum/resmi veya özel hastane hekimi vb.) spor yapabileceklerine dair "durum bildirir tek hekim sağlık raporu" almaları gerekmektedir. Testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan (hamile, ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

(ç) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir.

(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı vs.) getirmeleri gerekmektedir.

(5) Psikomotor Testi (Kara Harp Okulu Komutanlığı):

(a) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.

(b) Psikomotor testinden 180 tam puan üzerinden 100 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul edilirler. 100 baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek diğer seçim aşamalarına devam ettirilmezler. Psikomotor testine her bir adayın tek giriş hakkı vardır ve test sonucuna itiraz hakkı yoktur.

(6) Mülakat Sınavı (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

(a) Psikomotor testinden başarılı olan adaylar Mülakat (Sözlü) Sınavına katılacaktır.

(b) Mülakat, komisyon ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(c) Mülakatta adaylar; genel görünüş, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, öz geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi, duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve askerlik mesleğine uygunluğu ve istekli olması yönünden değerlendirilir.

(ç) Mülakat Komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Belirlenen baraj puanının (70) altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(7) Sağlık Muayenesi:

(a) Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde" belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur" ve "Kategori-1 Hava Araçlarında Uçuşa Elverişlidir" kararlı sağlık raporunu almak amacıyla yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.

(b) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(c) Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve TC Kimlik Kartı fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç 3 iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç 5 iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(ç) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Ancak, herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından, jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları belge/tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yeni bir hastane sevk belgesi verilebilecektir. Bu durumda olan adaylar, aldığı tutanak ile Personel Temin Daire Başkanlığına tekrar ve şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.

(d) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına en geç 45 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik (kadın adaylar için kadın doğum polikliniği dahil) muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik muayenesi olduğu tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı "olumlu" olsa dahi kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk edilmesi durumunda adayın sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.

(e) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce, ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşuna sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(f) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar hastaneye sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme durumunda önceki sağlık kurulu raporu işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna göre yürütülecektir.

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:

(a) Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

(c) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(ç) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmalıdır.

e. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

Aday, İnternetten alınan 2'nci Seçim Aşaması Sınav çağrı belgesini (barkotlu) yanında getirecektir.

(2) Nüfus Cüzdanı / TC Kimlik Kartı / TC Pasaportu,

Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının/TC Kimlik Kartının/ TC Pasaportunun aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(3) Askeri Kimlik Kartı,

Halen askerlik yapan/askerde olan adayın, kendisine ait askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(4) Lisans/Yüksek Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi,

Aday, mezun olduğu en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokula/yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslını veya e-devletten alınan çıktısını (fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneği de kabul edilir) yanında getirecektir.

(5) Denklik Belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

(6) CPL Belgesi,

Başvuru aşamasında aday tarafında sisteme yüklenen belgenin aslı ya da noter onaylı sureti yanında getirilecektir.

(7) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),

Terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya askerlik şubelerinden onaylı sureti getirilecek, onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir. Askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisini getireceklerdir. [7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi]

(8) Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir. (e-devletten alınabilir)

(9) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait sosyal güvenlik kurumundan tabi olduğu kanunu gösterir belge ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

(a) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı ve 64 üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların, (3) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların, (4) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların eş ve çocukları hakkında uygulanır.

(10) Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı (e-devletten alınan adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı olmadığına dair belge),

Ayrıca, ADLİ SİCİL VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI bulunan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında getireceklerdir.

(11) Nitelik Belgesi (TABLO 6-7 ve 8),

(a) Halen silahaltında olan 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki yedek subaylar/astsubaylar, erbaş ve erler görev yaptıkları/atandıkları birlik komutanlıklarınca tanzim edilmiş olan ve bu kılavuzda belirtilen nitelik belgelerini yanlarında getireceklerdir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formuna uygun doldurulacak ve kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(12) Yabancı Dil Puanı Belgesi,

Başvuru yapan adaylar için YDS/E-YDS harici muadil puanı olanların YÖK'ce eşdeğerliği kabul edilen sınav puanını gösteren belge.

(13) Adayların seçim aşamalarına gelirken e-devletşifreleri mevcut olacaktır.

(14) Fiziki Yeterlilik Testine katılmak üzere "Spor Yapmasında Sakınca

Bulunmamaktadır" onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu getirilecektir.

(15) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi için tüm adaylar eşofman, şort, spor ayakkabısı,

gerekirse mayo, bone, havlu, terlik vb. getireceklerdir.

(16) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade

edilecek, tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar varsa diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını da (veya e-devletten alınmış suretlerini) yanlarında getireceklerdir.

(17) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgelerin fotokopilerini yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır.

(18) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

f. Aday Başarı Sıralarının Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Değerlendirme:

(a) Sınavların değerlendirilmesinde; YDS/E-YDS puanının %35'i [şehit/gazi eş ve çocuklarının (60 veya üzerinde olan) YDS/E-YDS puanlarına, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8'inci maddesi gereği yüzde 10 ilave edilecek ve söz konusu adayların YDS/E-YDS puanları bu şekliyle değerlendirmeye alınacaktır], Psikomotor puanının (100'lük sisteme çevrilmiş halinin) %20'si, Fiziki Yeterlilik Testinin %15'i ve Mülakat Sınavı puanının %30'u alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak,

(c) Aday Değerlendirme Puanı (ADP); YDS/E-YDS puanı, Psikomotor puanı, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat Sınavı puanlarının yukarıdaki maddelerde yer alan yüzdelerinin alınmasını müteakip toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

(ç) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini erbaş/er olarak

tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 3 puan,

(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 9 puan ilave edilecektir.

(III) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Meslek Yüksekokulu mezunlarından;

aa- İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 6 puan,

bb- Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara 12 puan ilave edilecektir.

(2) Yerleştirme:

(a) Seçim aşamalarının tamamlanmasını müteakip adayların, Aday Değerlendirme Puanı (ADP) ve sağlık raporu bilgilerine göre başarı sıralaması oluşturulacak,

(b) Aday Değerlendirme Puanına (ADP) göre önde olan adayın yerleştirmesi yapılmadan sonraki adayın yerleştirme işlemine geçilmeyecek, başarı sıralarına göre adaylar asil ve yedek olarak sıralanacak,

(c) Başvuru şartlarını taşıyan şehit/gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen diğer şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit/gazi kontenjanı dahilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit/gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.

(e) Seçim aşaması sonuçlarıwww.personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden adaylara duyurulacak,

(f) Yerleştirmesi yapılan adaylar kuvvet komutanlığı tarafından planlanacak eğitimlere çağrılacaktır.

g. Aday Bilgilendirme ve İlanlar Nasıl Yapılacaktır?

Tüm duyurular https://personeltemin.msb.gov.tradresinden yayınlanacak, gerektiğinde bilgilendirmeler kısa mesaj (SMS) ile yapılacak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4. UYARILAR

a. Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak ve kayıt hakkı kazanmaları durumunda tefrik edilecekleri eğitimlerin tamamından başarılı olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı temin faaliyetlerinin (eğitim ve bir yıllık deneme süresi içerisinde olmak kaydıyla nasıp sonrası dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenler ile tefrik edildikleri eğitimlerin herhangi bir aşamasından başarısız olan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir.

b. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tradresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tradresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda MSB Personel Temin Daire Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

ç. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

e. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

f. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecek veya başvuru süresi uzatılabilecektir.

g. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.