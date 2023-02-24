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Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 mart 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Şubat 2023 02:56, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 08:57
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Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 06.03.2023

Başvuru Bitiş Tarihi : 10.03.2023

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