Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak
Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 mart 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Şubat 2023 02:56, Son Güncelleme : 24 Şubat 2023 08:57
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 06.03.2023
Başvuru Bitiş Tarihi : 10.03.2023<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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