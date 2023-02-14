TÜBİTAK 3 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE GEMİ ADAMI ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 20.02.2023

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NÜ I: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye I; Kurum unun (İ^KUR) wcb sayfasında yayımlanmakta olup, i; başvuruları da bu sayfa (https://esube.lskur.gov.tr) üzerinden gerçekleşti rilmekted I r.

TÜBİTAK MAM İnsan Kaynakları

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