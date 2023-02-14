TÜBİTAK 3 personel alacak
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Şubat 2023 02:57, Son Güncelleme : 14 Şubat 2023 03:00
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE GEMİ ADAMI ALINACAKTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 20.02.2023<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.
NÜ I: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye I; Kurum unun (İ^KUR) wcb sayfasında yayımlanmakta olup, i; başvuruları da bu sayfa (https://esube.lskur.gov.tr) üzerinden gerçekleşti rilmekted I r.
TÜBİTAK MAM İnsan Kaynakları
E-Posta: mamrık®Jtubıtak.gov,tr 0262 6772172/2174/2179/2176
1641/1-1