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Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 şubat 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Şubat 2023 02:33, Son Güncelleme : 13 Şubat 2023 02:36
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Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelikti ve "Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır, ilana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adres: Ankara Bilim Üniversitesi Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Cad. No:5 Çankaya ANKARA

Telefon: 444 22 28

İlan Tarihi : 13/02/2023

Son Başvuru Tarihi: 27/02/2023

Araştırma Görevlisi alım ilanı için: Ön Değerlendirme Tarihi : 01/03/2023 SınavTarihi : 03/03/2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 07/03/2023

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