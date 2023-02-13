Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 şubat 2023
Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelikti ve "Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır, ilana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adres: Ankara Bilim Üniversitesi Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Cad. No:5 Çankaya ANKARA
Telefon: 444 22 28
İlan Tarihi : 13/02/2023
Son Başvuru Tarihi: 27/02/2023
Araştırma Görevlisi alım ilanı için: Ön Değerlendirme Tarihi : 01/03/2023 SınavTarihi : 03/03/2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 07/03/2023<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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