Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Engelli ve Eski Hükümlü 2 İşçi Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ (ENGELLİ - ESKİ HÜKÜMLÜ) ALIM İLANI

Kurulumuzda istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 1 engelli, 1 eski hükümlü sürekli işçi alımı yapılacaktır.

1) Adaylar, ilana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir

2) Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 13.02.202317.02.2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

3) Kura çekimi 10.03.2023 tarihinde saat 11.00'de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yapılacaktır.

4) Engelli kadrosu ilanında 4 asıl, 4 yedek aday sözlü sınava çağrılacaktır.

5) Eski hükümlü kadrosu ilanında 4 asıl, 3 yedek aday sözlü sınava çağrılacaktır.

6) İlan hakkında tüm duyurular Başkanlığımızın https://www.yok.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.

Sürekli İşçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Açıklamalar:

1) Sürekli İşçi (Engelli-İdari Destek Görevlisi)

. Bilişim Teknolojileri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Organizasyon alanlarından lise mezunu olmak. (Önlisans ve Lisans mezunlarının başvurusu kabul edilmeyecektir)

2) Sürekli İşçi (Eski Hükümlü-İdari Destek Görevlisi)

. Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Organizasyon alanlarından lise mezunu olmak. (Önlisans ve Lisans mezunlarının başvurusu kabul edilmeyecektir)

İlanen duyurulur. 1550/1-1