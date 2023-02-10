Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı 2 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
GENEL ŞARTLAR
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. Özgeçmiş
2. Dilekçe
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Lisans Diploma fotokopisi/Lisansüstü öğrenci belgesi
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
7. Yabancı Dil Belgesi
8. ALES Belgesi
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 10.02.2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 24.02.2023
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 27.02.2023
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 01.03.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 03.03.2023
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU ADRESİ:
Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü
Eczacılık Fakültesi-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İçerenköy Mah. Kayışdağı
Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL Tel : (216) 500 43 92 - 500 43 22<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız