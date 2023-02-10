Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarında 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48'inci maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen bölümlere Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kaymakamlıklar veya e-Devletten alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD'ne de konacaktır.), 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha CD (Bilimsel çalışma ve yayınlar, puan kriterleri, puan tablosu ve özgeçmişini kapsayacak şekilde) hazırlayarak;

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların; başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde; özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet/öğrenim durumları transkript belgeleri veya uzmanlık/sertifika belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kaymakamlıklar veya e-Devletten alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kendilerine verilen süre içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta (PTT Kargo) yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

20 Ekim 2022 tarihli 2022-2023/2 sayılı Akademi Senato Kararı ile öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi yazılı/sözlü sınavlarında başarılı kabul edilme şartı (60) puanın üzerinde puan almak (en az (61) puan) olarak belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurulunun Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde değerlendirme puanında; başarılı olarak kabul edilmek için belirlenen (65) puan, asgari başarı puanı olarak kabul edilmiştir. Sıralama sonucunda adayların eşit puan almaları durumunda alanında öğrenim düzeyi en yüksek aday, eşitlik yine bozulmamışsa, ALES puanı en yüksek aday, eşitlik bozulmadığı durumda giriş sınavı puanı yüksek olan aday sıralamada en üst sıraya yerleştirilir.

Başvurularda hazırlanacak formlar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığı web sayfasında bulunmaktadır. (www.jsga.edu.tr)

Her aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans, lisansüstü, doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanması şarttır.

BAŞVURU ADRESİ : Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı 06805 Beytepe/Çankaya/Ankara

Tel : 0(312) 464 4275/4276/6401

İlan Başlangıç Tarihi : 10 Şubat 2023

Son Başvuru Tarihi : 13 Mart 2023

AÇIKLAMALAR

1. Kadro kodları her bir kadroya karşılık gelen kodlardır. İlk harf başvuru yapılan kadronun birimini, diğer harflerse başvuru yapılan kadronun unvanını belirtmektedir. Sondaki harf ise başvurulan kadronun ilandaki sırasını temsil etmektedir. Örn; FDR2: Fakülte Dekanlığının 2. Sıradaki Doktor Öğretim Üyesi kadosu. IÖ9: Işıklar JAMYO Md.lüğü (Bursa)'nün 9. sıradaki Öğretim Görevlisi kadrosu. YA1: Yabancı Diller Yüksekokulunun 1. sıradaki Araştırma Görevlisi Kadrosu.

2. Her aday yalnızca bir kadroya başvuracak olup başvuru dilekçesine kadro kodunu muhakkak yazacaktır.

3. Her bir kadronun bulunduğu yerleşke belirtilmiştir. Adaylar, ataması yapılması halinde atanacakları yerleşkelerde görev yapacağından yerleşke yerini dikkate alarak başvuruda bulunmalıdır.

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