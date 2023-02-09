Bursa Teknik Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartlan taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

3.BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

3.1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;

- Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire Başkanlığınca verilecektir)

- 2022 KPSS sonuç belgesi,

- 2 (iki ) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)

- Adli sicil belgesi, (e-devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Belge istenilen pozisyonlar için ilan tarihinden önce alınmış olmak kaydtyla ilgili belgenin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,

Askerlik durum belgesi (e-dev Jetten alman kare kodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus cüzdan sureti, (e-devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Dcvlettcn alman karekodlu belgeler kabul edilir.) Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir.

- Eski E sınıfı veya yeni D sınıfı sürücü belge sureti. (ıslak imzalı onaylı)

- SRC2 belgesi ile psıkoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak zorunludur.

4.2. Ortaöğretim mezunları için ise 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.

4.3. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Yeniden İşe Alınmabaşlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

4.4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

4.5. Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.

4.6. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

4.7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

S.LAtanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığıma şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir. Genel ve özel şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adayın yerleştirme işlemi yapılacaktır.

5.2. İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının l(bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5.3. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.

5.4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

5.5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5.6. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılamayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5.7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

1517/1-1