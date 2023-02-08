TÜBİTAK, 4 personel alacak
TÜBİTAK, 4 personel, alacak. Son başvuru tarihi 1 mart 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 08 Şubat 2023 02:12, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 02:16
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE AR-GE PERSONELİ (PROJE) İSTİHDAM EDİLECEKTİR
SON BAŞVURU TARİHİ: 01.03.2023
*Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde ( kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK TÜSSİDE
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41401 Gebze / Kocaeli
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