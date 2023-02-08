TÜBİTAK, 4 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE AR-GE PERSONELİ (PROJE) İSTİHDAM EDİLECEKTİR

SON BAŞVURU TARİHİ: 01.03.2023

*Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde ( kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK TÜSSİDE

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41401 Gebze / Kocaeli

E-Posta: tusside.insankaynaklari@tubitak.gov.tr

Telefon : 0 262 641 50 10

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