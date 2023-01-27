Milli Eğitim Bakanlığı 20 Engelli İşçi Alacak

Milli Savunma Bakanlığına bağlı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi kapsamında 22 engelli ve 23 terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar statüsünde işçi alınacaktır.

Alımlar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacaktır. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İlan 26.01.2023 tarihi itibarı ile yayınlanmıştır.

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