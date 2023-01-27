İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Meslek Yüksekokulumuza aşağıda program ve unvanı belirtilen tam zamanlı olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, 4 adet fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya ve 4 Adet CD halinde dilekçelerine ekleyerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. No:2

Maslak/ İSTANBUL

Duyuru Başlama Tarihi : 27.01.2023

Son Başvuru Tarihi : 10.02.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.02.2023

Sınav Giriş Tarihi : 16.02.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.02.2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk.

No:2 Maslak / İSTANBUL

İSTENİLEN BELGELER:

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği

6. ALES Sonuç Belgesi

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9. 2 Adet Fotoğraf

10. Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge

11. Adli Sicil Kaydı

12. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü programı için gerekli)

NOT-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde (www.sisli.edu.tr) yayınlanacak olup, Bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT-3: İstenen belgelerin, resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması yeterlidir.

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