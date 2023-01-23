Vakıflar Genel Müdürlüğü 2 İşçi Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünden:

İŞÇİ ALIM İLANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne bağlı satış şubelerinde (Ankara/Ulus ve İstanbul/Üsküdar) çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen "sürekli işçi" kadrolarına sınavla işçi alımı yapılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

8) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

9) Üniversitelerin Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare, Pazarlama, Pazarlama ve Satış, Satış Yönetimi, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Satış ve Reklam Yönetimi, Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans mezunu olmak.

10) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS P93 sınavına girmiş ve en az 60 puan almak.

11) ilan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1) Her aday, Türkiye iş Kurumunda (iŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

2) Adayların başvurunun son günü itibarıyla duyuru ve ekinde yer alan tabloda talep edilen genel ve özel şartlara haiz olmak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak.

4) Başvuruların başlama tarihinden önce Ankara için müracaat edecekler Ankara ili, Altındağ İlçesi, İstanbul için müracaat edecekler İstanbul ili, Üsküdar ilçesinde ikamet ettiğine dair belge sunmak. (Buna dair belge sunacaklardır.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23.01.2023 - 27.01.2023 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Türkiye İş Kurumunca KPSS'ye göre belirlenen ve sözlü sınava girmeye hak kazanarak sözlü sınavı kazananların isim listesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) ÖSYM 2022 yılı KPSS Sonuç Belgesi

2) Nüfus Cüzdanın aslı veya tasdikli sureti.

3) Diploma aslı veya tasdikli sureti.

4) Adli sicil belgesi.

5) Askerlik durum belgesi.

6) Başvuruların başlama tarihinden önce Ankara-Ulus satış şubesi için müracaat edenlerin Ankara ili Altındağ ilçesi, İstanbul-Üsküdar satış şubesi için müracaat edenlerin İstanbul ili Üsküdar ilçesinde ikamet ettiğine dair belge.

BELGE TESLİMİ VE KONTROL TARİHİ:

Yer : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Tarih : 07.02.2023

Posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan ve gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ:

Yer : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Tarih : 14.02.2023

Saat : 10:00

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü

Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi No: 47 Edremit/BALIKESİR

Telefon : 0 (266) 373 1174 -1356

Fax : 0(266)3731329

844/1-1