Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak

Yukarda belirtilen gruplardan uygun olan puan türlerinden en az 80 puan almış olmanız gerekmektedir.

Başvurular; 16/01/2023 Pazartesi ile 27/01/2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar gerçekleştirilecektir.

Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6 ncı dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; sözlü giriş sınavı ile toplam 10 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

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