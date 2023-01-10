Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 10.01.2023 - 24.01.2023 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarından birisinde doktora yapmış olmak.

Elektronik Mühendisliği veya Haberleşme Mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SCI ve SCI-Exp. Kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktorasını yapmış olmak.

SCI veya SCI Exp. Kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktorasını yapmış olmak.

Yapay zeka ve veri bilimi alanında çalışmaları olmak.

SCI veya SCI Exp. Kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.

- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 85 veya üstü puan almış olmak veya öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

- Biyomedikal, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik-haberleşme, mekatronik veya bilgisayar mühendisliği alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

-SCI ve SCI-Exp. Kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.

Arap Dili ve Edebiyatı alanında lisans mezunu olmak.

Yabancılara Arapça Öğretimi Alanında Yüksek Lisans Mezunu olmak. Eğitim Yönetimi alanında doktora mezunu olmak.

Arap Dili ve Edebiyatı ile Arapça öğretimi alanlarında uluslararası akademik çalışmalar yapmış olmak.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun'un 23. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Profesörler için;

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında - internet sayfamızdan temin edilecektir)

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)

5. Yayın listesi

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir veya Diplomaların fotokopileri ile birlikte e-Devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları kabul edilecektir.)

8. Doçentlik Belgesi

9. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

13. İkametgah

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge

15. Adayın özgeçmiş, diploma, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı 7 takım cd veya flash disk.

Dr. Öğretim Üyeleri için;

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında - internet sayfamızdan temin edilecektir)

4. Özgeçmiş(Klasik Formatta)

5. Yayın listesi

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir veya Diplomaların fotokopileri ile birlikte e-Devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları kabul edilecektir.)

8. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)

9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

12. İkametgah

13. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge

14. Adayın özgeçmiş, diploma, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı 5 takım cd veya flash disk.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL - Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1021-1028-1041

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

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