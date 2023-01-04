Milli Eğitim Bakanlığı 450 müfettiş yardımcısı alacak

Bu duyuru; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 ve 30'uncu maddeleri, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 ve 327'nci maddeleri, 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında 2021/428 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı, 16.08.2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında 2022/417 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı, MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, Bakanlık Makamının 27.10.2022 tarihli ve 62130893 sayılı Oluru, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2022-Pr.No:18 Numaralı Protokol ve Sınav Kurulunun 22.12.2022 tarihli ve 1 No.lu Kararına göre hazırlanmıştır.

Başvuru Tarihleri : 07 Şubat 2023 - 26 Şubat 2023

Yazılı Sınav Yeri, Tarihi ve Saati : Ankara, 19 Mart 2023 (Pazar), saat:10.00

Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı : 31 Mart 2023

Sınav Giriş Belgeleri : 08 Mart 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr/

internet adresinden alınabilecektir.

DİKKAT! Bu duyuruda yer alan kurallar, duyurunun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile ilgili kurumların kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve Milli Eğitim Bakanlığının internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. İlgililerin Milli Eğitim Bakanlığının internet sayfasını kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" (444 0 MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı

Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad.

MEB Beşevler Kampüsü D Blok 3. Kat 06560 Y enimahalle/ANKARA

Telefon Numarası:

(0312) 413 41 22

Teftiş Kurulu Başkanlığı İnternet Adresi: http://tkb.meb.gov.tr

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnternet Adresi: http://odsgm.meb.gov.tr

Personel Genel Müdürlüğü İnternet Adresi: http://personel.meb.gov.tr

Sınav Sonuçları ve Duyurular İçin İnternet Adresi: http://www.meb.gov.tr

DİKKAT! Sınava başvuran adaylar duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınavla ilgili her türlü açıklama ile başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması Milli Eğitim Bakanlığı internet sayfası üzerinden yapılır, bu duyurular tebliğ hükmündedir.

DETAYLI İLAN DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ