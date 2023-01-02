Ana sayfaAskeri İlanlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 askeri personel alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 askeri personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2023

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 02 Ocak 2023 00:14, Son Güncelleme : 02 Ocak 2023 00:19
Yazdır
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 askeri personel alacak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sahil Güvenlik Komutanlığı

(30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023)

2023 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleşmeli astsubay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE

YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. TEMİN SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/GirisİNTERNET ADRESİ JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ PERSONEL TEMİN SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR. AKILLI TELEFONUNUZ İLE İLGİLİ SAYFAYA ULAŞABİLİRSİNİZ.

İLAN DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 askeri personel alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 askeri personel alacak