Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 askeri personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 askeri personel alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2023
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sahil Güvenlik Komutanlığı
(30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023)
2023 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında sözleşmeli astsubay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.
2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE
YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLACAKTIR.
3. TEMİN SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/GirisİNTERNET ADRESİ JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ PERSONEL TEMİN SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR. AKILLI TELEFONUNUZ İLE İLGİLİ SAYFAYA ULAŞABİLİRSİNİZ.
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