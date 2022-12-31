Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48, maddesindeki genel şartlan ve ilanda belirtilen özel şartlan sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır, İlgili kadrolara başvuran adayların başvurulan yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7, maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvurulan kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspı?Sld=8132web adresinden (Üniversitemiz Genel Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir.

Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS 'den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr, Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin I. fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kuramlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacakta. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına ve Doçentler, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda bulunan adaylann yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen % 30 ' hık kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal etme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvurularda esas alınacak tablolara personel,ksu.edu.tr/Default.aspı?Sld=7582web adresinden erişim sağlanacaktır

Başvunılarda, www.ksu.edu.tradresinde yayımlanan Başvuru Formuekinde yer alan aşağıdaki evrakların şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

i) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu

2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik i Doçentlik Belgesi onaylı sureti

3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

6) 1 Adet Fotoğraf

7) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)

8) Sabıka Kaydı

9) Yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış CD (Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartlan ve ilanda belirtilen özel şartlan sağlamalan kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvurulan yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlannı sağlamadığı tespit edilen adaylann başvurulan kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslanna ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (Üniversitemiz Genel Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir.

Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS'den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylann Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlannda en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına ve Doçentler, Dr, Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal etme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvurularda esas alınacak tablolara pcrsoncl.ksu.cdii.tr/Default.aspx.'SId=7582 web adresinden erişim sağlanacaktır

Başvurularda, www.ksu.edu4r adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde yer alan aşağıdaki evrakların şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu

2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora I Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti

3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

6) 1 Adet Fotoğraf

7) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)

8) Sabıka Kaydı

9) Yayınlan kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış CD (Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ve 50/d maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A)- GENEL ŞARTLAR

(1) Bu Yönetmelik kapsammdakı öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurlun Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 1 OOTük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100 Tük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarınm senatoları karar verir.

(3) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarınm uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(4)- Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesindeki usule uygun olarak 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

(B) Özel şartlar

(1) (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarınm araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(2) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(3) İlanda belirtilen şartlan taşımak,

(4)-ALES belgesinin geçerlilik süresi açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır.

(5) Deneyim şartı lisans mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

Sınavlarda başarılı olanların atanması

(1) Sınavlarda başanlı olan adaylar, başan puanlan esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

C)- MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare :RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D)- ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Üniversitemiz https://www.ksu.edu.tr adresinden indirilen başvuru formu ekinde;

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2. Özgeçmiş

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.)

4. Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

5. Lisans ve Lisansüstü Transkripti (onaylı).

6. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans veya doktorasını ilanda belirtilen alanda yaptığının öğrenci belgesinde belirtilmiş olması veya Enstitü Anabilim Dalı ya da Danışman hocasından alınmış onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.)

7. ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8. Deneyim Belgesi (İstenilen alanda çalıştığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge) Deneyim istenen kadrolar için

9. SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için)

10. YDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge

11. Sabıka kaydı (E-Devletten Alınmış)

12. 1 Adet fotoğraf

E)- ÖNEMLİ NOTLAR:

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir, - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazıh tebligat yapılmayacaktır.

2. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5. Adaylar, e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgeleriyle başvuru yapabilirler ve söz konusu belgelerin doğruluğu sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilir. Ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesinin asıl veya onaylı suretinin getirilmesi gerekmektedir.

6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucuna olumlu olanların ataması yapılacaktır.

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