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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 uzman personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 uzman personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2022 07:45, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 07:49
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 uzman personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

KARİYER MÜFETTİŞ, UZMAN VE DENETMEN YARDIMCISI ALIM İLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatında Müfettiş Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında Milli Emlak Uzman Yardımcısı, Milli Emlak Denetmen Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başkanlığında ise İklim Değişikliği Uzman Yardımcısı unvanı için aşağıdaki tabloda unvan ve kadro sayıları belirtilen kadrolara atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla (iki aşamalı) alım yapılacaktır.

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BAŞVURU ŞARTLARI, ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfası (www.csb.aov.tr ve/veya https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Atama yapılacak kadrolara ilişkin öğrenim dallarına göre KPSS puan türleri, asgari taban puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak adaylarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sitesinde (www.csb.gov.tr ve/veya https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ileriki bir tarihte yayınlanacaktır.

İlan olunur.

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