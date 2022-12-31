Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

I -Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve 12/06/201S tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48, Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, aşağıda bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır.

2 Profesör kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu'nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olmaktadır. Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu'nu http://www.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile;

4 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için Adaylar Öğretim Üyesi Başvuru Formu'nu http://ww.sivas.edu.tr adresinden temin ederek Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne müracaat edebileceklerdir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 17 (on yedi) gün içerismde (Son Başvuru Tarihi: 16.01.2023) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Doçent kadrolarına müracaat eden adayların "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

8 - Yurtdışında alınmış diplomaların onaylı suretleri ile atanmaya esas öğrenim düzeyine ait denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

9 - Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylarm sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

11 - İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

12 - Başvuruda bulanacak adaylardan istenen yabancı dil belgesi aksi belirtilmediği sürece İngilizcedir.

13 - Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Gültepe Malı. Mecnun Otyakmaz Cad. No: 1,58100 Merkez- SİVAS '

NOT:

İlanımıza http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir.

SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formüna ve SBTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne http://www.sivas.edu.tr web sitesi Duyurular kısmından ulaşılabilir

(*) İngilizce dilinden "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında belirlenen şartlardan birini taşıyor olmak.

(") Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi'nin 6. maddesinin (e) bendi uyarınca öğretim üyesi istihdam edilecektir.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nıın 48. maddesinde belirtilen şartlar ve 09/1 l/20!8tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik1*»- ilgili maddeleri uyarınca; "Öğretim Görevlisi" alınacaktır.

Genel Şartlar

l) Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilamna başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Yurtdışından alman diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

3) Öğretim Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 3 T inci maddesine göre yapılacaktır.

4) Ön. değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

İLAN EDİLEN KA DROLARA AİT BİLGİLER:

Başvuruda İstenilen Belgeler

I- Başvuru Fonnu lıttp:üwww.sivas,edu.tr 'dca temin edilebilir.

2- Başvuru Formu Örneğinde İstenilen Ekli Belgeler

Açıklamalar:

1) "Öğretim Görevlisi" başvurulan ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 17 (on yedi) gün içerisinde (Son Başvuru Tarihi: 16.01,2023) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2) Tecrübe Belgesi (resmi veya özel kuramlardan alınmış ilanda aranılan tecrübe ve süreyi taşıdığına dair belgeyi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte teslim edilecektir.)

3) Şartlan taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

4) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

5) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylann sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adaylarm koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6) İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

7) Sınav takvimine http://ffww.siva8.ttlti.tr adresinde yayınlanan ilan metninden ulaşılabilir.

8) Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Gültepe Mah. Mecnun Otyakmaz Cad. No:l. 58100 Merkez/SİVAS '

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