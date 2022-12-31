Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşullan sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

I) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarım 6 (altı) adcı USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dön) adet USB Bellek ortamına akıtan Rektörlüğe,

3) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB Bellek ortamına aktarıp ilgili birimlere başvurmaları gerekecektir.

4)Müracaat edecek adayların "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirlenen koşullan yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu yönergeye (https://www.yyu.cdu.tr/Dirimlcr/555/sayfalar/2112) adresinden ulaşılabilir.

5)Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları "hizmet belgesini" mürecatlarına eklemeleri gerekmekledir.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvurul atı geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8) 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2- Araştırma Görevlisi kadroları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), atama yapılacak programın eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda en az 70 Puan almış olmak, öğretim Görevlisi Kadroları İçin Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), Lisans öğreniminden mezun olunan ya da Atama Yapılacak Programın Lisans/önlisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alandan En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muhafiyctindcn yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir, özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri iği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.)

4- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

5- Adayların transkriptlcri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

. Transkriptlcrdc sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

. Transkriptlcrdc sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kumlunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1- öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;

. öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

.Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli kararıyla belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak yada lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

2- Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;

. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatla yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

* Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar. 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

4- Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz. dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 20162017 güzdönemindc azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirlilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

I- Başvuru Dilekçesi Üniversitemizin wcb sayfasındaki başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.

. öğretim Görevlisi Kadrosu için başvuru formu "https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/555/1247r

.Araştırma Görevlisi Kadrosu için başvuru formu "https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimlcr/sayfalar/555/l2472"

2- özgeçmiş

3-Mcrkczi sınav (ALES) belgesi 4-Yabancı dil sınavı ( YDS. YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır.)

5- Lisans vc tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet Belgesi (E-dcvlettcn alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeler, mutlaka Aslı veva resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzah/mühürlü olacaktır.)

6- Başvurulan kadro için istenilen alan ile ilgili halen yükscklisans öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (E- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir. E-Devlet harici alınacak öğrenci belgesi mutlaka Aslı, ıslak imzah/mühürlü olacaktır.)

7- Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veva resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzah/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Eotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)

8- Deneyimli olmak koşullu kadrolarda; adayların çalışılan yada çalışmakta olduğu iş yerinden alanı ve görev yaptığı tarihleri gösterir yazılı/imzah belge ve bu yazılı belgeyi destekleyen SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için ise hizmet belgesi vc bunu destekleyen resmi kuramlardan alacağı üst yazı.

9- iki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

10- Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş vey a yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

11-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge ( E-devlet üzerinden alınan belge.)

12- Kimlik Fotokopisi

F- DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (C) kısmında belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ite başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ite internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin wwvv.yyu.cdu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

7- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta vc veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının, bu y önetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

16428/1-1