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Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2022 06:01, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 06:03
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Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimlen yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesine göre öğretim görevlisi ve 5l)/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Başvuru dilekçesi (Resmi Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)

2. Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynaklan bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

3. 2 Adet Fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Diploma fotokopileri ve Resmi Transkriptler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)

6. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

7. Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alman, çalışma süresim ve görevini belirten yazı)

8. İkametgah Belgesi (-e devletten alınabilir.)

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na (Mahmutbcy Mah., Dümenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

ilan Başvuru Tarihi; 31.12.2022

Başvuru Bitiş: 14.01.2023

Ön Değerlendirme: 16.01.2023

Sınav Tarihi: 17.01.2023

Sonuç ilan: 18.01.2023

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