Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesi (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, adayların doçent unvanını aldığı doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-devletten alınabilir.), başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 6 (altı) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, flash bellek) hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, adli sicil belgesi (c-dcvlcttcn alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesi (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu ve adayların doçent unvanını aldığı doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-devletten alınabilir.), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 4 (dört) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, flash bellek) hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar: Başvuracakları anabilim dalım vc ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, ilanda belirtilen niteliği taşıdığım gösterir belge, adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesini (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, flash bellek) ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgenin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

-Herhangi bir kamu kuruntunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kuramlardan alacakları (e-devletten alınabilir.) onaylı hizmet belgesini dosyaya eklemeleri gerekmektedir

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %30 kota uygulaması yapılmayacaktır.) -Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.

-Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir.

-7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan atanacaklar için)

-Yanlış beyanda bulunanlann, atamalan yapılmayacaktır.

- Erkek adaylar için, askerlik durum belgesi, (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair belge).

-Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Barkod/karekodu okunaklı olması kaydıyla e-devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

DUYURULUR.

Genel Şartlar

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 ( Yabancı diller de 85) puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100 'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

4- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan atanacaklar için)

Unvan Şartları

Araştırma Görevlisi

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Devlet yükseköğretim kurumlannın araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. (Adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir)

Öğretim Görevlisi

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

1- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların, son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne veya Rektörlük kadrolarında Rektörlüğe ulaşması gerekmektedir. Yanlış birimlere yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. (Postadaki gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.)

2- Adayların bir kadroya müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. ( Adedi 2 olarak belirtilen kadrolara başvurular tek başvuru olarak değerlendirilecektir.)

3- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

5-Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER;

1-Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanhğı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)

2- Özgeçmiş.

3- Erkek adaylar için, Askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir.), (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair belge).

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Lisans/Lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)

6- Lisans/Lisansüstü transkript belgelerinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı.

7- 2 adet fotoğraf

8- Onaylı Öğrenci Belgesi veya e-devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci olma şartı aranan kadrolar için)

9- ALES Belgesi (Geçerliliği devam eden)

10- Hizmet Belgesi (e-devletten alınabilir.) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11- Muafiyet durumunu gösterir belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)

12- Adli Sicil Belgesi veya e-devlet çıktısı.

13- Yabancı Dil Belgesi.

14- Barkod/Karekodu okunaklı olması kaydıyla e-devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.