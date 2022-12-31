İstanbul Teknik Üniversitesi 17 sözleşmeli personel alacak

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 17 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır

Başvuru işlemleri ŞAHSEN yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmi Gazete de yayınlanmasından itibaren 15 gündür. Posta, kur^o, e-mail üzerinden gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

1- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.

c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlanınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumları sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,

e) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 , Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

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2-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvurular ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru formu http://www.pdb.itu.edu.tr adresinde yer almakta olup, eklenemsi gereken belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

a) Başvuru Foranı (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr wcb sayfasından teinin edilebilecektir.)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

e) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi.

d) DP-2 2022-3 ilan numaralı alıma başvuracak adaylar için sürücü belgesi fotokopisi.

c) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz www.pdb.itu.cdu.tr wcb sayfasından temin edilebilecektir.)

f) Askerlik Durum Belgesi. (E-Dcvlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

g) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi,

h) Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

t) E-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Hizmet dökümü türü Tüm SGK Hizmet Dökümü olarak seçilmelidir.)

i) SU-1 2022-3 ilan kodu için yapılacak başvurularda antrenörlük belgesi

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

I) Başvuruda istenilen belgeleri eksik olan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvurularına işlem yapılmayacaktır.

2) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri. Üniversitemiz ww.pdb.itu.cdu.tr wcb adresi üzerinden KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.

3) Personel Daire Başkanlığı wcb adresinden (ww.pdb.itu.cdu.tr) yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek olup, yedek adaylardan başan puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4) Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ww.pdb.itu.cdu.tr sayfasında ilan edilecektir.

5) Atanmaya hak kazanan adayların aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başan puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

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